La inyección económica se aplicará mediante 93 proyectos durante toda la administración, beneficiando a 25 millones de personas

Inicio / Nacional / Invertirán $20,000 millones en estrategia de saneamiento de ríos

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves que son $20,000 millones de pesos la inversión total destinada para el saneamiento y restauración de los ríos Atoyac, Tula y el Sistema Lerma-Santiago.

En su conferencia matutina, la mandataria federal aseguró que estos ríos fueron seleccionados porque tanto la Comisión Nacional del Agua como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua los consideran los más contaminados del país.

"A la fecha llevamos cerca de $2,500 millones de pesos

invertidos entre 2025 y 2026, o lo que vamos a invertir en 2026, pero en total son $20,000 millones de pesos que se van a invertir con el objetivo de que estos tres ríos queden saneados y que sea de largo plazo".

Destacó que estos cauces fueron seleccionados debido a que son contaminados principalmente con descargas de drenaje municipal, residuos industriales, acumulación de basura y azolve.

Semarnat desglosa acciones de saneamiento de tres ríos

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) destacó la inyección económica de la estrategia de saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma‑Santiago y Tula, al considerarlos como tres de los cauces más relevantes del país.

En su participación, la titular Alicia Bárcena resaltó que estas corrientes atraviesan 10 entidades federativas, por lo que su saneamiento es fundamental para garantizar el bienestar a millones de personas, que a su vez refuerza el compromiso 92 de la actual administración: "Limpieza y saneamiento de los tres ríos más contaminados del país".

Lerma-Santiago: 1,360 kilómetros - Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Nayarit.

Tula: 191 kilómetros - Estado de México e Hidalgo

Atoyac: 162 kilómetros - Tlaxcala y Puebla

De acuerdo con el modelo de restauración, se cuenta con cuatro objetivos para llevar a cabo esta estrategia.

Mejorar la calidad del agua Restaurar los ecosistemas Prevenir inundaciones Reconectar a la población con los ríos

Bárcena Ibarra destacó que más de 6,000 personas estuvieron involucradas en las acciones desplegadas para la recuperación de estos cauces, llevando a cabo análisis de calidad del agua en 322 puntos del territorio.

También destacó que alrededor de 460 empresas fueron detectadas por provocar un posible impacto ambiental, así como 479 tiraderos clandestinos.

"Estos tres ríos están bastante contaminados, es una deuda histórica que tiene México. Primero, estamos enfocando lo del río a la cuenca, no solo la limpieza del cauce mismo. En segundo lugar, a parte de la infraestructura gris, la limpieza de la contaminación, estamos construyendo con la naturaleza, por ejemplo, humedales. Tercero, todas las instituciones del sector ambiental nos unimos a este esfuerzo, nos juntamos cada mes para coordinarnos", señaló Bárcena.

Conagua explica intervención de ríos en su primera fase

Por su parte, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, precisó las longitudes que se intervendrán en la primera etapa:

63 kilómetros en el río Atoyac

74 kilómetros en el río Tula, con atención especial a la presa Endhó

65 kilómetros en la cuenca Lerma‑Santiago, todo bajo labores de limpieza y restauración

También detalló que la inversión se aplicará mediante 93 proyectos durante toda la administración, beneficiando a 25 millones de personas.

Este trabajo se desarrolla en coordinación con autoridades federales, estatales, municipales y comunidades, con el propósito de mejorar la calidad del agua y garantizar entornos más sanos para la población.