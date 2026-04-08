Acelera CDMX obras de movilidad rumbo al Mundial

Ciudad de México es conocida por ser uno de los estados con mejor sistema de movilidad del país, y con el Mundial a la vuelta de la esquina, el gobierno de la capital informó que las obras de movilidad serán entregadas entre abril y la primera semana de mayo.

Del mismo modo, informaron que la modernización del Metro continuará en etapas posteriores.

En Vivo | La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, asiste al evento de movilidad rumbo al mundial. https://t.co/vh83lye8t6 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) April 8, 2026

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, detalló que la inversión total en dichas obras asciende a los $5,183 millones de pesos, incluidos los recursos otorgados por el gobierno federal, destinados a la rehabilitación del Sistema Colectivo de Transporte.

Entre las acciones que más destacan está la implementación de una nueva del Metrobús Quetzalcóatl, que conecta el Aeropuerto Internacional Benito Juárez con Paseo de la Reforma mediante autobuses eléctricos, así como la renovación integral del Tren Ligero Taxqueña-Xochimilco, que será denominado “Ruta del Ajolote”.

Esta capacidad duplicará su capacidad mediante trenes acoplados y reducirá los tiempos de traslados hasta en un 30%.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, estas adecuaciones y obras no solo se realizan con la intención de preparar a la ciudad para la justa mundialista, sino para transformar estructuralmente la forma de desplazarse en la capital mediante una movilidad integrada, inteligente y sustentable.

Asimismo, durante la conferencia se detalló que también se realizará una modernización de terminales estratégicas como San Lázaro y las estaciones del Aeropuerto, la ampliación de líneas de trolebús, la incorporación de autobuses eléctricos de RTP y la rehabilitación de Centros de Transferencia Modal (CETRAM), que contarán con biciestacionamientos y mejores conexiones intermodales.

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