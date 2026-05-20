Invertirán US$200 millones a desarrollo agroindustrial de Galeana

En el marco de su gira por Europa, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda anunció este miércoles la inversión histórica de 200 millones de dólares destinada al desarrollo tecnológico e innovación de agroindustria en Galeana.

Desde Países Bajos, el mandatario estatal aseguró que dicha inyección económica se llevará a cabo por parte de las empresas Alpine Green y Van der Hoeven, quienes implementarán una "mejor tecnología" para la zona sur de la entidad.

En compañía del director ejecutivo de Van der Hoeven Horticultural Projects, Peter van Laarschot, García Sepúlveda afirmó que la inversión se destinará al desarrollo del invernadero "tecnológicamente más avanzado de México y uno de los más sofisticados de América".

“Esta inversión es doblemente importante porque en primer lugar se trata de agroindustria y en segundo es que se va a ir a Galeana Nuevo León para tecnoparques, estas empresas tienen la mejor tecnología, la mejor luz led y toda una serie de ventajas para tener la lechuga más fresca y libre de pesticidas”.

Explicó que durante la primera etapa se invertirán 70 millones de dólares para incorporar tecnología de iluminación avanzada de Signify, para posicionar a Nuevo León como referente nacional en innovación agrícola y tecnología sustentable.

Las más de 2,000 luces consideradas para este proyecto brindarán un mejor cuidado para el pasto en estadios de futbol profesional, además de calidad en vegetales y hortalizas, y generar más de 300 empleos directos.

Por su parte, Signify también dio a conocer que cuenta con planes de expansión en el Estado, debido a que cuentan con dos plantas que generan más de 2,000 empleos.

Esta empresa se encuentra en más de 70 países con aproximadamente 27 mil colaboradores y reportaron ventas globales que rondaban entre los 5.8 millones de euros en 2025.

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