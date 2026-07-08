Fiscalía de Michoacán prepara más detenciones por caso Manzo

La Fiscalía de Michoacán informó que mantiene abiertas líneas de investigación y prevé detener a entre dos y tres personas más por el asesinato de Carlos Manzo

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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó que continúa con las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, y prevé ejecutar nuevas órdenes de aprehensión contra personas presuntamente involucradas en el crimen ocurrido en noviembre de 2025.

Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la institución, señaló que existen entre dos y tres personas identificadas dentro de las líneas de investigación que aún permanecen pendientes de esclarecer.

"Se tienen todavía líneas de investigación entre dos y tres personajes que tenemos pendientes aún por esclarecer; estamos en el seguimiento de las líneas de investigación y nos mantenemos con los trabajos constantes", indicó.

Más de 20 personas han sido detenidas

El funcionario confirmó que, hasta el momento, no se han realizado nuevas detenciones, por lo que la cifra de personas capturadas por su probable participación en el homicidio supera las 20.

De acuerdo con la Fiscalía, ese número de aseguramientos representa un avance de entre el 70 y el 80% en el esclarecimiento del caso.

Las capturas más recientes

A principios de junio, las autoridades estatales informaron la detención de Juan Luis "N", conocido como Comandante Gary y elemento de la Guardia Civil, así como de Héctor Hugo "N", alias Manuel, exservidor público de la Fiscalía Regional de Uruapan.

Según las investigaciones, ambos presuntamente filtraban información sobre operativos de seguridad y facilitaban la adquisición de armas para la estructura encabezada por Jorge Armando, alias El Licenciado, identificada como parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Las autoridades señalaron que, tras la captura de Wendy "N", alias La Tía, se identificó el presunto vínculo de ambos con esa organización criminal y su participación en el intercambio de información relacionada con la investigación del homicidio de Carlos Manzo.

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Héctor Hugo "N" fue detenido el 21 de mayo en posesión de cinco teléfonos celulares, identificaciones falsas de la Fiscalía General del Estado, un vehículo y casquillos percutidos.

De acuerdo con la investigación, presuntamente compartía información sobre órdenes de aprehensión y avances del caso mediante aplicaciones de mensajería.

Un día después fue capturado el Comandante Gary, a quien le aseguraron dos teléfonos celulares, bolsas con mariguana, dinero en efectivo y diversas identificaciones oficiales.