Por esta situación, el juez responsable determinó que serían cuatro meses de plazo para llevar a cabo la investigación complementaria

Inicio / Nacional / Vinculan al cuñado de Inés Gómez Mont por defraudación fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer este domingo que Alejandro "N", cuñado de la conductora Inés Gómez Mont, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de defraudación fiscal.

De acuerdo con el comunicado, el empresario fue requerido por las autoridades al ser relacionado presuntamente con el delito de evasión de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

Recordemos que este hombre fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal de la Secretaría de Marina cuando se encontraba en Cancún, Quintana Roo.

Su vinculación a proceso se dio después de que el Ministerio Público Federal (MPF) brindó a las autoridades los datos de prueba contundentes para proceder.

Por esta situación, el juez responsable determinó cuatro meses de plazo para la investigación complementaria.

La dependencia federal aclaró que su vinculación no se relaciona con las extradiciones solicitadas para Víctor "N" y la conductora Inés Gómez Mont.

El primero se encuentra detenido con fines migratorios en septiembre de 2025 y su próxima audiencia se encuentra programada para noviembre de 2026. Mientras que en el caso de Gómez Mont también se presentó la solicitud de detención provisional con fines de extradición en su contra.

Sin embargo, se informó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que se deberá presentar la petición formal de extradición para que esta sea válida.

Cae en Cancún cuñado de Inés Gómez Mont, acusado de fraude

Autoridades federales detuvieron en Cancún, Quintana Roo, al empresario y abogado Alejandro Mario Álvarez Puga, identificado como hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga y cuñado de la conductora de televisión Inés Gómez Mont.