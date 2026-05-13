Investigación sobre homicidio de Héctor Cuén sigue abierta: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró este miércoles que la investigación sobre la muerte del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, continúa abierta.

A través de un comunicado, la dependencia federal informó que las líneas de investigación que integra la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional no guardan ninguna relación con los hechos que han sido vinculados con el gobernador Rubén Rocha Moya.

Recordemos que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios más por delitos relacionados con el narcotráfico.

Autoridades estadounidenses señalaron que el mandatario estatal asistió a reuniones donde se encontraban líderes del crimen organizado para apoyar sus actividades ilícitas.

Previamente, la propia dependencia llevó a cabo un operativo el pasado 25 de julio donde se buscaban indicios que dieran evidencias sobre el asesinato del exrector.

Esto último también se vinculaba al supuesto secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada, que derivó en su traslado hacia los Estados Unidos.

Comentarios