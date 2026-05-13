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Banxico presenta monedas conmemorativas de la Copa del Mundo

Esta línea está compuesta por tres tipos de moneda, que hacen referencia a la fiesta del fútbol que se vivirá en el país en poco menos de un mes

  • 13
  • Mayo
    2026

La fiebre mundialista en México está permeando en cada rincón del país, incluidas varias instituciones, como el Banco de México, que anunció una colección especial de monedas para recordar la Copa del Mundo de 2026, la tercera que se organiza.

Esta línea está compuesta por tres tipos de moneda, que hacen referencia a la fiesta del fútbol que se vivirá en el país en poco menos de un mes. Cada una cuenta con temática de México como país anfitrión y una para Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las sedes.

Así es la colección de monedas mundialistas

La más accesible para el público será la de $20 pesos, la cual ya fue puesta en circulación por Banxico y cuenta con detalles especiales, además de su clásica forma dodecagonal.

Estas incluyen grabados de un jaguar y mariposas monarca acompañados de un balón y el logo de la Copa del Mundo de 2026. La alusiva a CDMX tiene un futbolista y el Ángel de la Independencia; la de Guadalajara tiene a La Minerva escoltando a un arquero y en la de Monterrey se observa un gol y el clásico caldero de Parque Fundidora.

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Además de esta moneda "normal". La Casa de la Moneda acuñó otras dos auténticas piezas de arte que no serán puestas en circulación, pero que funcionan como piezas de colección o incluso como inversión debido a los metales con los que serán fabricadas.

La primera es una pieza de una onza de plata ley 0.999 con acabado espejo y también con grabados especiales como país y ciudad sede. Estas solamente podrán ser adquiridas en distribuidores autorizados para venta de sus metales. Para conocerlos, haz clic aquí.

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Curiosamente, su valor nominal es de apenas $10 pesos.

Finalmente, joya de la corona será la espectacular moneda con valor nominal de $25 pesos, que será acuñada en un cuarto de onza de oro puro. Esa pieza también cuenta con sus grabados especiales alusivos al Mundial y a cada una de las sedes.

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