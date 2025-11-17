Investigan a 18 manifestantes por tentativa de homicidio en CDMX

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada encabezó este lunes, una conferencia de prensa acompañada por el secretario de Seguridad Pública, Pablo Vázquez; para emitir su postura sobre lo ocurrido durante las marchas registradas durante el fin de semana.

La Jefa de Gobierno aseguró que las manifestaciones fueron realizadas por grupos de la oposición.

"La marcha del sábado estuvo impulsada por grupos de oposición, aún con la cobertura con el nombre de otros movimientos de jóvenes. [...] No vimos a los jóvenes." afirmó.

Procesos abiertos contra manifestantes

De acuerdo con Pablo Vázquez, aseguró que 10 personas de los 29 personas fueron procesadas y remitidas hacia otras instancias legales, incluido un menor de edad. Además, aseguró que ya se abrieron las carpetas correspondientes por los diversos delitos, incluidas las agresiones contra los policías.

"Fueron presentadas 29 personas ante el Ministerio Público por conductas presuntamente constitutivas de delito y 30 personas remitidas al juzgado cívico por faltas administrativas" explicó el funcionario.

Por su parte, la fiscal Bertha Alcalde Luján afirmó que derivado de los hechos ocurridos durante las protestas, se presentaron diversas denuncias.

"Los incidentes reportados incluyen agresiones contra 84 policías y cuatro personas manifestantes, así como hechos de robos y daños a un establecimiento y un vehículo." detalló.

Afirmó que todas las personas ingresadas fueron valoradas y tuvieron contacto con sus familiares, quienes fueron informadas sobre su situación. Además, detalló los delitos por los que se le acusan a los presuntos delincuentes.

"Respecto a las detenciones en flagrancia se recibieron 29 personas detenidas en el Ministerio Público, de estas se retuvieron a 18 adultos y un adolescente por diversos delitos. Las otras 10 personas que fueron remitidas al Ministerio Público, si bien se identificó que si participaron en las agresiones, a partir de los dictámenes médicos correspondientes sobre las lesiones de los policías víctimas, se determinó que las afectaciones tardan en sanar menos de 15 días [...] (por lo que) se remitieron a estas personas al juzgado cívico correspondiente."

Sin embargo, mencionó que el resto de las personas se les investiga por perpetrar delitos como tentativa de homicidio y hasta robo.

"Las 18 personas detenidas [...] están remitidas por diversos delitos. En casos muy particulares, por tentativa de homicidio, resistencia de particulares y robo. En los demás casos por lesiones en distintos grados" detalló.

Resultados finales de movilización

El titular de la Secretaría de Seguridad aseguró que se identificaron 18 agresiones potencialmente constitutivos por uso excesivo de la fuerza, por lo que se abrieron las carpetas de investigación correspondientes.

"En 7 de estas 18 investigaciones, incluyendo casos de presuntas agresiones a miembros de la prensa, el personal involucrado será suspendido temporalmente hasta en tanto concluyan las investigaciones" afirmó el funcionario.

Vazquez Camacho aclaró que fueron más de 100 elementos los que resultaron lesionados por estas manifestaciones.

"El saldo final de las movilizaciones fue de 60 policías lesionados atendidos en el lugar; y 40 que fueron trasladados a hospitales para su valoración, de los cuales 26 ya fueron dados de alta y 14 reconem atención especializada por lesiones graves, que no ponen en riesgo su vida. Además 20 civiles fueron dadas de alta" detalló.

¿Cómo sucedieron los hechos?

El titular de la Secretaría de la Seguridad de la Ciudad de México detalló lo sucedido durante las manifestaciones.

Oficiales realizaron una valla humana para intentar proteger el Palacio de Gobierno, debido a que alrededor de 60 personas jalaron una cuerda aparentemente industrial para derribar la protección.

"Al tiempo que esto ocurría, las personas del llamado bloque negro comenzaron a aventar cohetones, piedras y otros objetos [...]. Todo el personal se encontraba detrás de las vallas o replegado en calles aledañas." explicó.

Durante casi dos horas, los oficiales resistieron la confrontación. Según el secretario, los elementos de seguridad fueron blanco de diversas agresiones, por lo que decidieron avanzar para dispersar las líneas de los denominados "grupos violentos" hasta lograr el objetivo.

