Investigan cargamento de armas en avión estrellado en Laredo

Según versiones, las autoridades texanas aseguraron el cargamento tras el siniestro, abriendo una línea de investigación sobre la procedencia y el traslado

Tras el accidente de un avión en Laredo, Texas que cobró la vida de un empresario de Austin, agencias federales de Estados Unidos indagan el contrabando de seis armas que iba oculto en la aeronave.

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, confirmó la detección de este armamento dentro del jet Cessna Citation Latitude (Cessna 680A), operado por la empresa NetJets.

Según versiones, las autoridades texanas aseguraron el cargamento tras el siniestro, abriendo una línea de investigación sobre la procedencia y el traslado ilegal del arsenal.

“Se está investigando porque al parecer llevaba armas, es lo que ha salido. Seis, no sabemos si armas largas o cortas. ¿Cómo tenían escondidas las armas en la avioneta? Eso le toca a la investigación del FBI, de la DEA y de todas las corporaciones norteamericanas”, señaló el mandatario, tras precisar que todos los ocupantes del vuelo eran ciudadanos estadounidenses.

El trágico accidente aéreo, ocurrido en la intersección de la carretera estatal Loop 20 y Saunders cuando la aeronave se dirigía hacia Austin, Texas, cobró la vida de Joshua Baer, fundador y director ejecutivo de la aceleradora de empresas Capital Factory, y dejó a otros cinco tripulantes lesionados.

Mientras que en Estados Unidos las pesquisas del FBI y la DEA se centran en el contrabando de las armas y las causas técnicas del fallo, en México la Guardia Nacional inició indagatorias sobre los protocolos de seguridad.

Castro Cosío detalló que las autoridades mexicanas se enfocarán en determinar con precisión si la aeronave despegó de Cabo San Lucas o de San José del Cabo, con el fin de revisar exhaustivamente los filtros de inspección y control que se aplicaron antes de que el avión partiera con el armamento oculto.

“Recibimos la información de Tamaulipas, se está investigando porque al parecer llevaba armas. Seis, no sabemos si son armas largas o armas cortas. Los norteamericanos tendrán que explicar; son puros norteamericanos los que viajaban ahí. Esto puede extraer más información amplia.

Sufrieron un accidente; sí salió de Los Cabos, no sabemos si de San Lucas o San José, lo está viendo la Guardia Nacional y el cómo tenían escondidas las armas en la avioneta”, puntualizó.