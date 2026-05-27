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Maru Campos comparece ante FGR por doble citatorio

La mandataria federal acudió a las instalaciones de la Ciudad de México para cumplir con la requisición ante la apertura de dos carpetas de investigación

  • 27
  • Mayo
    2026

Ante las acusaciones emitidas en su contra, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudió este miércoles a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La mandataria federal acudió a las instalaciones de la Ciudad de México para cumplir con la requisición ante la apertura de dos carpetas de investigación por la muerte de agentes de la CIA en un accidente automovilístico, así como una indagatoria por presunto secuestro en agravio de Javier Corral

"Salgo a dar la cara porque tengo la dignidad para hacerlo.

De manera muy extraña me citaron, se me cita bajo la simulación de ser un testigo con la burda finalidad de fabricarme un caso", afirmó.

A través de redes sociales, la mandataria estatal afirmó que levantó la voz ante un acto al cual calificó como "autoritario".

PAN respalda a la gobernadora Maru Campos tras comparecer ante FGR

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, se presentó después de que la mandataria estatal declarara ante las autoridades.

En una rueda de prensa realizada fuera de las instalaciones federales, el líder partidista aseguró que Maru Campos cuenta con todo el respaldo.

"Cientos de miles de personas, de mexicanas y de mexicanos en este país, y contando cada día más, respaldamos con toda nuestra energía, con todo nuestro espíritu, a nuestra gran gobernadora de
Chihuahua, Maru Campos. Tienes todo el respaldo. Y esto trasciende al Partido Acción Nacional.

Acusó que la gobernadora es víctima de una presunta persecución política, debido a que su comparecencia no tiene sustento jurídico. Sin embargo, las autoridades denunciaron que sus casos se relacionan con la muerte de agentes de la CIA ocurrida hace varias semanas en Chihuahua, así como una denuncia presentada por Javier Corral por secuestro.

César Jaúregui acude a declarar ante FGR

El exfiscal del Estado de Chihuahua, César Jaúregui, también acudió este miércoles a declarar por la investigación sobre las labores de la CIA en la entidad.

Tras comparecer, el exfuncionario estatal afirmó que acudió en calidad de testigo, luego de que los agentes estadounidenses apoyaran a desmantelar un laboratorio clandestino.

"Espero que esto sirva para que se vayan aclarando las cosas"

Maru Campos enfrenta doble citatorio por caso CIA y denuncia

A un día de comparecer ante la FGR por la muerte de agentes de la CIA en Chihuahua, la gobernadora María Eugenia Campos abrió un segundo frente ministerial, ahora por una denuncia presentada por Javier Corral en su contra por presunto secuestro.

Aquí te presentamos la nota completa: Maru Campos enfrenta doble citatorio por caso CIA y denuncia


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