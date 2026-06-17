Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
fiscalia_seguridad_81fc5843fd
Nuevo León

Reuniones de seguridad están dando resultados en NL: Fiscalía

Javier Flores Saldívar destacó que el promedio mensual de homicidios es de 12, cifra mínima en 15 a 20 años, pero advirtió que no hay que confiarse

  • 17
  • Junio
    2026

Luego de que el Gobierno de Nuevo León asegurara que actualmente la entidad vive su mejor momento en materia de seguridad, el fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, atribuyó los resultados a la coordinación que mantienen las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno. 

El funcionario señaló que los avances son producto de la comunicación permanente que sostienen las autoridades durante las reuniones semanales de seguridad, las cuales actualmente se realizan en las instalaciones del nuevo edificio de Fuerza Civil. 

“Las reuniones de seguridad que se tienen están rindiendo sus frutos, no hay que cantar victoria. Al mes, ahorita, hay 12 homicidios, que es una cifra más baja en los últimos 15, 20 años, esperemos no se incremente y, en base a la coordinación que existe entre autoridades federales, estatales y municipales, que tienen un papel muy importante, se puede llevar a cabo el combatir este tipo de hechos delictivos”, declaró. Flores Saldívar.

Destacó que, pese a la reducción en los índices de violencia, las autoridades no deben confiarse y deben mantener el trabajo conjunto para evitar un repunte en los delitos de alto impacto. 

Asimismo, aseguró que actualmente el promedio mensual en la entidad es de apenas 12 homicidios, una cifra que calificó como una de las más bajas registradas en las últimas dos décadas.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nl_lirios_presa_la_boca_7c0793273e
Plaga de lirio acuático en presa de La Boca amenaza agua y fauna
Condones_1_d8bd75c201
Repartirá NL 200 mil condones durante el Mundial FIFA 2026™
Whats_App_Image_2026_06_18_at_1_06_05_AM_66a2b0d7b9
Princesa japonesa llega a NL para partido histórico
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_06_18_at_12_35_34_AM_2d17eef475
Se incrementa 6% precio de vivienda en Nuevo León
finanzas_empleo_e56eb1f62a
Sector manufacturero duplica creación de empleo en NL
Whats_App_Image_2026_06_18_at_1_48_42_AM_f8e0aa6f44
AHMSA busca tumbar la subasta de sus activos
publicidad

Más Vistas

nl_inundaciones_e43d127aef
¡Mucha agua en NL! Lluvias ya superan el promedio histórico
EH_UNA_FOTO_2_5729a40fd7
Bajan 46% los homicidios diarios en México de 2024 a 2026
Whats_App_Image_2026_06_16_at_4_00_48_PM_08f3816b12
Se perfilan lluvias para el partido 1,000 del Mundial este sábado
publicidad
×