Reuniones de seguridad están dando resultados en NL: Fiscalía

Luego de que el Gobierno de Nuevo León asegurara que actualmente la entidad vive su mejor momento en materia de seguridad, el fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, atribuyó los resultados a la coordinación que mantienen las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

El funcionario señaló que los avances son producto de la comunicación permanente que sostienen las autoridades durante las reuniones semanales de seguridad, las cuales actualmente se realizan en las instalaciones del nuevo edificio de Fuerza Civil.

“Las reuniones de seguridad que se tienen están rindiendo sus frutos, no hay que cantar victoria. Al mes, ahorita, hay 12 homicidios, que es una cifra más baja en los últimos 15, 20 años, esperemos no se incremente y, en base a la coordinación que existe entre autoridades federales, estatales y municipales, que tienen un papel muy importante, se puede llevar a cabo el combatir este tipo de hechos delictivos”, declaró. Flores Saldívar.

Destacó que, pese a la reducción en los índices de violencia, las autoridades no deben confiarse y deben mantener el trabajo conjunto para evitar un repunte en los delitos de alto impacto.

Asimismo, aseguró que actualmente el promedio mensual en la entidad es de apenas 12 homicidios, una cifra que calificó como una de las más bajas registradas en las últimas dos décadas.

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