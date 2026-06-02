Pide Sheinbaum respetar asuntos internos a Ronald Johnson

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, a respetar los asuntos internos del país y a mantener su actuación dentro del ámbito de la cooperación bilateral, luego de que el diplomático estadounidense defendiera la colaboración entre ambas naciones para combatir a los cárteles del narcotráfico.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal reconoció que México y Estados Unidos comparten desafíos en materia de seguridad, particularmente por la violencia generada por la delincuencia organizada, pero dejó claro que la relación debe desarrollarse bajo los principios de respeto mutuo y no intervención.

“Hay una parte en la que estamos de acuerdo, porque hay que trabajar conjuntamente cuando tenemos problemas compartidos. Uno de ellos es evidentemente la violencia que provoca la delincuencia organizada”, afirmó.

Sheinbaum reiteró que su gobierno mantiene la disposición de colaborar con Washington para enfrentar amenazas comunes.

“Buscamos la colaboración y la coordinación para poder avanzar conjuntamente, que ellos actúen en su territorio y nosotros actuemos en nuestro territorio”, señaló.

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Llama a diplomáticos a evitar opiniones sobre política interna

La jefa del Ejecutivo aprovechó para recordar que los representantes diplomáticos deben conducirse con respeto hacia la soberanía de los países donde desempeñan sus funciones.

“Es muy importante también, lo digo respetuosamente, recordar que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración”, expresó.

Añadió que los diplomáticos mexicanos acreditados en otras naciones no emiten opiniones sobre asuntos internos de los países donde se encuentran, en apego a los principios establecidos por la Constitución mexicana.

“Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países. Nuestro embajador en Estados Unidos, en Francia, nuestra embajadora en cualquier lugar del mundo, Australia, India, no opinan sobre los asuntos políticos de los países”, sostuvo.

Recordó que la política exterior mexicana se basa en la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.

“Nuestra Constitución establece claramente la autodeterminación de los pueblos y el respeto, la no intervención”, afirmó.

“Los asuntos de México corresponden a los mexicanos”

En su mensaje, insistió en que cualquier discusión sobre la vida política nacional debe quedar exclusivamente en manos de la ciudadanía mexicana.

“Hay que recordar también que es importante que el embajador se quede en el tema bilateral y que respete los asuntos internos de nuestro país, porque los asuntos de México le corresponden a las y los mexicanos”, declaró.

Además, calificó como importante dejar clara esa postura en el actual contexto de la relación bilateral.

Las declaraciones de la titular del Poder Ejecutivo federal surgieron después de que Ronald Johnson publicara un mensaje en redes sociales en el que sostuvo que el combate a los cárteles debe ser un espacio de cooperación y no de confrontación entre México y Estados Unidos.

El diplomático aseguró que los ciudadanos de ambos países merecen vivir libres de la violencia, la corrupción y la intimidación provocadas por las organizaciones criminales.

Asimismo, advirtió que convertir los desafíos de seguridad compartidos en un tema de confrontación política representa una oportunidad perdida para fortalecer la relación bilateral.

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