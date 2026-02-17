Dwayne Johnson dice que fue un 'honor' trabajar con Danny DeVito

El actor Dwayne Johnson, conocido mundialmente como The Rock, confirmó el final del rodaje de Danny DeVito en la tercera entrega de la saga moderna de Jumanji con un mensaje cargado de emoción y humor.

A través de sus cuentas oficiales en Instagram y X, Johnson compartió fotografías desde el set junto a DeVito y Kevin Hart, acompañadas de un texto que rápidamente se viralizó.

En su publicación, Johnson escribió: “Trabajar contigo y aprender de ti ha sido un honor, y llamarte mi amigo siempre será un privilegio”.

That’s an official Jumanji wrap on the one and the only, Danny DeVito 👏🏾👏🏾🥂



To work with you, and learn from you has been an honor ~ and to call you my friend, will always be a privilege. Thank you, brother for your anchoring heart and JOY throughout our Jumanji franchise.… pic.twitter.com/pWJ1MwImzg — Dwayne Johnson (@TheRock) February 16, 2026

El actor también agradeció a DeVito por su “corazón ancla y alegría” a lo largo de la franquicia y cerró el mensaje con su característico tono bromista: “PD: por favor, sigue sonriendo y sigue exfoliando la parte superior de tu cabeza”.

Las imágenes muestran a Johnson besando la cabeza rapada de DeVito en un gesto de afecto, lo que reforzó la percepción de la estrecha amistad que surgió entre ambos durante la filmación.

El cierre de la etapa moderna de Jumanji

La nueva película, secuela directa de Jumanji: The Next Level, marcaría el capítulo final de la franquicia reiniciada que comenzó con Jumanji: Welcome to the Jungle.

DeVito regresó en su papel de Eddie Gilpin, el abuelo de Spencer, personaje que debutó en la entrega de 2019 y que aportó una dosis adicional de humor y carisma a la historia.

El anuncio fue ampliamente cubierto por medios internacionales y generó reacciones entusiastas entre los fans, quienes destacaron la química entre el elenco principal como uno de los pilares del éxito de la saga.

El homenaje público subraya no solo la colaboración profesional entre Johnson y DeVito, sino también el respeto que el exluchador convertido en estrella de Hollywood siente por la trayectoria del veterano actor.

Mientras la producción avanza hacia su estreno, el mensaje de Johnson deja claro que, más allá de la aventura y la comedia que caracterizan a Jumanji, el proyecto también consolidó lazos personales que, según sus propias palabras, esperan transformar en “más historias juntos” en el futuro.

