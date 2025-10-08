Cerrar X
Juez concede suspensión definitiva a 'El Abuelo' de La Barredora

Un juez federal otorgó una suspensión definitiva a Hernán Bermúdez Requena, alias 'El Abuelo', presunto líder del grupo criminal La Barredora

  • 08
  • Octubre
    2025

Un juez federal otorgó una suspensión definitiva a Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo, presunto líder del grupo criminal La Barredora, quien impugnó la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y secuestro agravado.

A pesar de la medida cautelar, Bermúdez Requena permanecerá interno en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Su libertad personal quedará sujeta tanto al juez de amparo como al juez de control, para la continuación del proceso judicial.

Por otra parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México declaró infundado el recurso de queja presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), que buscaba impugnar la suspensión provisional otorgada por Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal.

Durante la sesión, el magistrado de circuito Ricardo Garduño Pasten explicó que la suspensión no implica la liberación automática de “El Abuelo”, sino que asegura que, en caso de ejecutarse la orden de aprehensión, este quede a disposición de las autoridades y del procedimiento correspondiente:

“No se está diciendo que a través de esta suspensión vaya a ordenarse la libertad de la persona o que no se pueda ejecutar la orden de aprehensión, únicamente lo que dijo el juez fue que, si se ejecuta la orden, quede a su disposición”, señaló.

El magistrado aclaró que los efectos de la suspensión están estrictamente apegados a la Ley de Amparo, y no representan un agravio para el Ministerio Público.


