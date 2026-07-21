Exgobernador de Baja California promueve amparo tras detención

Un juez federal concedió una suspensión de oficio para que se garantice la integridad física y se eviten actos que pudieran poner en riesgo

El exgobernador de Baja California, Ernesto "N", promovió este martes un amparo en contra de la orden de aprehensión efectuada en su contra al ser acusado por su presunta responsabilidad en contrabando de hidrocarburos y la delincuencia organizada.

Ante esta solicitud, el juez federal admitió el recurso promovido por la defensa del exmandatario estatal, debido a que se alegaba la falta de comunicación y atención médica desde su detención, traslado y reclusión.

Un juez federal concedió una suspensión de oficio para que se garantice la integridad física de Ruffo y se eviten actos que pudieran poner en riesgo sus derechos fundamentales mientras se resuelve el juicio de amparo.

Amparo no busca cancelar la investigación, sino proteger los derechos de Ernesto Ruffo

El amparo promovido por Ernesto "N" no busca cancelar automáticamente la investigación, sino proteger sus derechos procesales y cuestionar la legalidad de su detención, mientras enfrenta un proceso penal por presuntos delitos relacionados con el huachicol fiscal y la delincuencia organizada

Ruffo fue arrestado el 16 de julio en Ensenada tras una orden de aprehensión emitida por un juez federal. La investigación también involucra a la empresa Ingemar, de la que Ruffo ha reconocido ser accionista minoritario.

Se espera que para las 17:00 horas, se tiene previsto que el exgobernador de Baja California y los siete detenidos más por la red “más grande” de huachicol fiscal comparezcan nuevamente ante la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, por videoconferencia y a puerta cerrada.

En esa hora se reanudará la audiencia inicial en la que Ramírez de la Vega, jueza de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México. En ese momento se determinará si vincula a proceso tanto al exgobernador como a los coacusados por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, después de que escuche a la Fiscalía General de la República y a los abogados defensores.

Dictan prisión preventiva a Ruffo Appel por 'huachicol'

Tras casi 40 horas de audiencia inicial por videoconferencia, una jueza federal dictó prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y otros siete imputados por su presunta participación en una red de "huachicol" ferroviario, investigada por los delitos de delincuencia organizada y contrabando.