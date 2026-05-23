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Nacional

Dictan prisión preventiva a funcionarios de Morelos

Un juez federal dictó prisión preventiva a cinco funcionarios y exfuncionarios de Morelos investigados por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

  • 23
  • Mayo
    2026

La justicia federal dictó prisión preventiva oficiosa contra cinco funcionarios y exfuncionarios de Morelos detenidos por presuntos vínculos con una red de extorsión relacionada con el Cártel de Sinaloa.

La audiencia inicial se llevó a cabo por videoconferencia ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, Sonora, donde comparecieron el alcalde de Atlatlahuacan, Agustín Toledano Amaro; el exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala; así como funcionarios municipales de Cuautla.

De acuerdo con fuentes judiciales, la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del plazo constitucional a 144 horas para definir su situación jurídica, por lo que será hasta la próxima semana cuando se determine si son vinculados a proceso.

Acusaciones por delincuencia organizada

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a los detenidos de presunta delincuencia organizada y de mantener reuniones con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado como líder regional del Cártel de Sinaloa en la zona oriente de Morelos.

Según las investigaciones federales, los municipios de Cuautla, Yecapixtla y Atlatlahuacán habrían sido infiltrados por la organización criminal, donde se indagan posibles operaciones de extorsión y nexos con autoridades locales.

“El juez ordenó el traslado de los detenidos al penal federal de Hermosillo para cumplir con la medida cautelar”, indicaron fuentes judiciales.
Investigación continúa

Las autoridades federales continúan integrando la carpeta de investigación para determinar el grado de participación de los funcionarios señalados y esclarecer la posible operación de redes criminales dentro de administraciones municipales de Morelos.


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