Llaman a reforzar vacunación contra el sarampión en México

Durante la conferencia matutina realizada este viernes en Morelia, Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó un llamado directo a la población para reforzar la vacunación contra el sarampión, frente al aumento de contagios en distintas regiones del país.

La mandataria subrayó que la inmunización es la herramienta más eficaz para contener la enfermedad y evitar complicaciones graves, sobre todo entre la población infantil.

Vacunarse, la principal defensa

Sheinbaum explicó que la Secretaría de Salud ya trabaja con los gobiernos estatales para ampliar la cobertura y adelantó que en los próximos días se presentará una estrategia nacional reforzada.

“Lo principal es la vacunación y la Secretaría de Salud ha estado trabajando con los estados para ampliar la vacunación, principalmente en niños y niñas… es la manera más clara”, afirmó durante la conferencia.

Prioridad para quienes no tienen esquema completo

Detalló que el nuevo plan pondrá especial énfasis en localizar y vacunar a quienes no cuentan con el esquema completo, en particular menores de edad, considerados el grupo más vulnerable.

“Porque hay vacuna para el sarampión y lo importante es que todas aquellas personas que no se vacunaron se puedan vacunar, y particularmente los niños y las niñas”, recalcó.

Por otra parte, el gobierno federal insistió en que la prevención mediante la vacunación es clave para frenar la propagación y evitar que el brote siga creciendo en los próximos meses.

