Consulado de EUA en Monterrey advierte: no lleves armas a México

El Consulado de Estados Unidos en Monterrey emitió una advertencia dirigida a ciudadanos estadounidenses que planean viajar a México, en especial con motivo de la Copa Mundial de la FIFA, para recordarles que portar armas o municiones en territorio mexicano constituye un delito grave.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la representación diplomática enfatizó que los visitantes están sujetos a la legislación mexicana durante su estancia en el país.

“Recuerda que mientras estés en México, estás sujeto a las leyes mexicanas, y las sanciones por incumplirlas pueden ser muy severas”, indicó el consulado.

La advertencia subraya que está prohibido ingresar con armas o municiones, incluso si se cuenta con permisos válidos en Estados Unidos.

“Traer armas a México puede resultar en arresto y largas penas de prisión”, alertaron las autoridades consulares.

Recomendaciones para viajeros

El consulado exhortó a los aficionados a viajar informados, respetar las normas locales y evitar situaciones que puedan poner en riesgo su seguridad o libertad.

Asimismo, invitó a los visitantes a enfocarse en disfrutar del evento deportivo, así como de la cultura y hospitalidad del país.

El mensaje se da en el marco de la expectativa por la próxima Copa Mundial, que atraerá a miles de turistas internacionales a distintas ciudades mexicanas.

Las autoridades buscan prevenir incidentes legales y garantizar que la experiencia de los visitantes transcurra sin contratiempos.

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