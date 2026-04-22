Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Servicio_Me_5216681924567_c_us_1776890107522_e5b9e1ef91
Nacional

México prevé hasta 36 ciclones en temporada 2026

Autoridades alertan que la actividad estará por encima del promedio en el Pacífico y llaman a la población a prepararse.

  • 22
  • Abril
    2026

México podría enfrentar hasta 36 ciclones con nombre durante la temporada 2026 en los océanos Pacífico y Atlántico, de acuerdo con estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Del total previsto, entre 18 y 21 sistemas se formarían en el Pacífico, mientras que entre 11 y 15 lo harían en la cuenca del Atlántico, que incluye el mar Caribe y el Golfo de México.

El titular del SMN, Fabián Vázquez Romaña, explicó que la actividad en el Pacífico estará por encima de la media histórica.

“Estamos pronosticando de 18 a 21 sistemas con nombre, cuando el promedio climatológico es de 15”, detalló.

En esa región se esperan entre nueve y diez tormentas tropicales, de cinco a seis huracanes categoría 1 y 2, y entre cuatro y cinco huracanes mayores (categorías 3, 4 y 5).

Influencia del fenómeno El Niño

El incremento en la actividad ciclónica estaría asociado al fenómeno de El Niño, que altera las condiciones atmosféricas y oceánicas favoreciendo la formación de tormentas más intensas.

lluvias-f9c9bc38-focus-0-0-750-440.jpg

Para el Atlántico, en cambio, se anticipa una temporada cercana o ligeramente por debajo del promedio, dependiendo de la evolución de este fenómeno.

En esa zona se pronostican entre siete y ocho tormentas tropicales, de tres a cinco huracanes categoría 1 y 2, y entre uno y dos huracanes mayores.

Llamado a la prevención

Las autoridades subrayaron que, más allá de las cifras, basta un solo ciclón para generar afectaciones significativas, por lo que exhortaron a la población a mantenerse preparada durante toda la temporada.

El SMN recordó que en 2025 se registraron 31 ciclones con nombre, superando ligeramente los 30 contabilizados en 2024.

En el Atlántico se formaron 13 sistemas, incluidos cuatro huracanes mayores, mientras que en el Pacífico se desarrollaron 18 ciclones, entre ellos tres huracanes de gran intensidad.

Uno de los eventos más relevantes fue la rápida intensificación del huracán Erick, que alcanzó categoría 4 en junio.

Durante 2025, dos ciclones impactaron territorio nacional. No obstante, las lluvias asociadas contribuyeron a la recuperación de los niveles de almacenamiento en presas, que alcanzaron un 72 %, por encima del 64 % registrado el año anterior.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ebrard_embajada_sheinbaum_edd9c4cb86
Investigarán estancia de hijo de Ebrard en embajada en Londres
camara_diputados_reforma_electoral_b2fc00d668
Aprueban dictamen para reducir la jornada laboral a 40 horas
sheinbaum_onu_2cd4245130
México acuerda colaboración con ONU en derechos humanos
publicidad

Últimas Noticias

samuel_garcia_arranca_centro_comunitario_juarez_14d9c53949
Samuel García arranca obra de Centro Comunitario en Juárez
Whats_App_Image_2026_04_23_at_11_09_35_AM_a344ff8373
Impulsa iniciativa para castigar abandono a adultos mayores
Whats_App_Image_2026_04_23_at_11_08_22_AM_a6bb2b50d7
Inaugura Guadalupe Centro Gerontológico en Agua Nueva
publicidad

Más Vistas

nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
pide_inah_a_cabildo_detener_obras_arco_de_independencia_jpg_ae7dfa09c6
Pide INAH a Adrián detener obras en Arco de la Independencia
nl_mattel_c0e27427d4
Arrojan industrias plomo cerca de escuelas en NL
publicidad
×