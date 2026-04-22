México prevé hasta 36 ciclones en temporada 2026

México podría enfrentar hasta 36 ciclones con nombre durante la temporada 2026 en los océanos Pacífico y Atlántico, de acuerdo con estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Del total previsto, entre 18 y 21 sistemas se formarían en el Pacífico, mientras que entre 11 y 15 lo harían en la cuenca del Atlántico, que incluye el mar Caribe y el Golfo de México.

El titular del SMN, Fabián Vázquez Romaña, explicó que la actividad en el Pacífico estará por encima de la media histórica.

“Estamos pronosticando de 18 a 21 sistemas con nombre, cuando el promedio climatológico es de 15”, detalló.

En esa región se esperan entre nueve y diez tormentas tropicales, de cinco a seis huracanes categoría 1 y 2, y entre cuatro y cinco huracanes mayores (categorías 3, 4 y 5).

Influencia del fenómeno El Niño

El incremento en la actividad ciclónica estaría asociado al fenómeno de El Niño, que altera las condiciones atmosféricas y oceánicas favoreciendo la formación de tormentas más intensas.

Para el Atlántico, en cambio, se anticipa una temporada cercana o ligeramente por debajo del promedio, dependiendo de la evolución de este fenómeno.

En esa zona se pronostican entre siete y ocho tormentas tropicales, de tres a cinco huracanes categoría 1 y 2, y entre uno y dos huracanes mayores.

Llamado a la prevención

Las autoridades subrayaron que, más allá de las cifras, basta un solo ciclón para generar afectaciones significativas, por lo que exhortaron a la población a mantenerse preparada durante toda la temporada.

El SMN recordó que en 2025 se registraron 31 ciclones con nombre, superando ligeramente los 30 contabilizados en 2024.

En el Atlántico se formaron 13 sistemas, incluidos cuatro huracanes mayores, mientras que en el Pacífico se desarrollaron 18 ciclones, entre ellos tres huracanes de gran intensidad.

Uno de los eventos más relevantes fue la rápida intensificación del huracán Erick, que alcanzó categoría 4 en junio.

Durante 2025, dos ciclones impactaron territorio nacional. No obstante, las lluvias asociadas contribuyeron a la recuperación de los niveles de almacenamiento en presas, que alcanzaron un 72 %, por encima del 64 % registrado el año anterior.

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