Llega presidente de Francia a México para reunirse con Sheinbaum

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, arribó a México para reunirse con Claudia Sheinbaum y abordar temas bilaterales, culturales y económicos

  07
  Noviembre
    2025

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó a la capital mexicana la madrugada de este viernes para iniciar una visita oficial de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El mandatario francés fue recibido pasada la medianoche por el canciller Juan Ramón de la Fuente, en representación del Gobierno de México, tras su vuelo procedente de Brasil, donde participó en la COP30.

Una visita con motivos históricos y estratégicos

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la presencia de Macron en México busca “fortalecer el carácter multidimensional de la asociación estratégica” entre ambos países, en el marco del bicentenario de relaciones diplomáticas México–Francia.

Durante la jornada, el jefe de Estado francés será recibido en Palacio Nacional, donde sostendrá una reunión privada con Sheinbaum y su gabinete, conformado por los titulares de Relaciones Exteriores, Economía, Cultura y Hacienda, así como representantes del INAH y la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez.

México pedirá la devolución del Códice Azcatitlán

Uno de los temas centrales será la devolución del Códice Azcatitlán, manuscrito del siglo XVI resguardado en Francia, que narra la migración mexica y la transformación política de Tenochtitlan.

Sheinbaum ha reiterado que esta solicitud encabeza la agenda cultural y diplomática del encuentro. También se mencionará el Códice Borbónico, aunque su restitución se abordará por vías paralelas.

Agenda económica y cooperación internacional

En materia económica, ambos gobiernos revisarán los avances en la modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, previsto para 2026.

Cabe señalar que Francia será un socio clave en la actualización de este tratado, así como en proyectos de inversión, innovación tecnológica e intercambio científico y cultural.

Los mandatarios también dialogarán sobre igualdad de género, medio ambiente y cooperación multilateral, en línea con las prioridades globales de ambos países.

Encuentro empresarial y cierre en San Ildefonso

Por la tarde, Macron participará en una reunión con el sector empresarial en el Club de Industriales, junto a funcionarios y representantes de compañías francesas y mexicanas.

El programa concluirá con una cena en el Colegio de San Ildefonso, donde el presidente francés convivirá con integrantes de la comunidad gala residente en México, antes de regresar a París tras cerrar su visita oficial.


