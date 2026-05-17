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Reacciona Cazzu a una nueva ley en Michoacán que lleva su nombre

La cantante dijo sentirse halagada por la 'Ley Cazzu' de Michoacán, que busca garantizar derechos de niños y adolescentes ante situaciones de abandono parental

  • 17
  • Mayo
    2026

La cantante argentina, Cazzu, reaccionó por primera vez a la llamada Ley Cazzu, iniciativa aprobada recientemente en Michoacán y que busca garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes ante situaciones de abandono parental.

La trapera llegó a México junto a su hija Inti y, durante un encuentro con medios de comunicación, habló sobre el uso de su nombre para identificar la propuesta legislativa impulsada en el estado.

La artista aclaró que no participó directamente en la creación de la iniciativa, aunque reconoció sentirse agradecida de que su historia haya servido como referencia para visibilizar problemáticas relacionadas con la maternidad y la crianza.

“Me halaga mucho poder representar de alguna forma unas problemáticas tan comunes y tan dolorosas para nosotras las mamás”, expresó.

¿Qué busca la llamada ‘Ley Cazzu’?

De acuerdo con el Congreso de Michoacán, la iniciativa tiene como objetivo proteger los derechos de menores de edad frente al abandono parental, además de respaldar a madres que enfrentan solas las responsabilidades económicas y de cuidado de sus hijos.

El nombre de la propuesta comenzó a popularizarse en redes sociales luego de que usuarios relacionaran el tema con la situación personal que la cantante atravesó tras su separación de Christian Nodal, padre de su hija Inti.

Sin embargo, Cazzu insistió en que la propuesta no fue creada por ella y reiteró que únicamente toma con cariño el hecho de que su nombre haya sido asociado al tema.

Cazzu evita hablar sobre Christian Nodal

Durante la entrevista, la cantante también fue cuestionada sobre su relación con Christian Nodal y diversos temas relacionados con su vida privada. No obstante, evitó profundizar y aseguró que actualmente no puede emitir declaraciones al respecto.

“Yo no tengo permitido hablar de ninguna de esas cuestiones. Legalmente no lo puedo hacer”, declaró ante los reporteros.

La intérprete mantuvo una postura reservada durante gran parte del encuentro y tampoco respondió directamente a preguntas sobre una posible nueva relación sentimental.


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