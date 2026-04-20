Lotería Nacional lanza sorteo por Día del Deporte y la Paz

La Lotería Nacional y la Fundación UNAM presentaron el billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2881, dedicado al Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, con el objetivo de impulsar la actividad física como motor de bienestar, inclusión y cohesión social.

La develación se realizó en Ciudad Universitaria, con la participación de autoridades académicas y del sector público, quienes coincidieron en la importancia del deporte como una herramienta para transformar vidas y fortalecer la convivencia social.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, destacó que este billete conmemorativo pone en el centro una causa universal.

“El deporte es una herramienta de desarrollo, de salud y de paz”, afirmó, al subrayar que su impulso forma parte de una visión humanista que busca generar bienestar y comunidad.

Explicó que el acceso a actividades deportivas permite a niñas, niños y jóvenes no solo mejorar su salud, sino también desarrollar disciplina, identidad y autoestima, además de abrir oportunidades para su crecimiento personal.

Por su parte, el secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, Fernando Macedo Chagolla, señaló que este esfuerzo busca celebrar el deporte y, al mismo tiempo, promover la paz y la unidad tanto dentro de la institución como en la sociedad.

Indicó que la universidad impulsa diversas iniciativas para fomentar una cultura de paz a través de la actividad física, en un contexto donde estos valores resultan fundamentales.

Deporte como cultura integral

El presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM, Dionisio A. Meade, enfatizó que el deporte debe entenderse como parte integral de la formación de los estudiantes.

“No es solamente actividad física, sino una cultura que acompaña todo el proceso educativo”, expresó, al destacar que la Fundación ha otorgado más de 1.2 millones de becas desde 1993 y continúa apoyando a miles de estudiantes cada año.

El Sorteo Superior No. 2881 se llevará a cabo el próximo 24 de abril y contará con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, además de una bolsa total de 51 millones de pesos en premios.

Se han emitido 2.4 millones de “cachitos”, disponibles en todo el país y a través de la plataforma digital oficial. El sorteo también será transmitido en vivo por los canales institucionales.

Las autoridades coincidieron en que este sorteo no solo tiene un propósito conmemorativo, sino también un mensaje social.

“El cachito que viaja por todo el país lleva consigo la idea de que el deporte une, incluye y transforma”, destacó Salomón.

Como parte de esta conmemoración, se realizará la Carrera Atlética Fundación UNAM 2026 el próximo 25 de abril, con una meta cercana a los nueve mil participantes, reflejo del creciente interés por el deporte y la promoción de la paz en espacios educativos.

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