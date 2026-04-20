Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_04_20_at_11_58_31_3_bac0db3011
Deportes

Lotería Nacional lanza sorteo por Día del Deporte y la Paz

La Lotería Nacional y la Fundación UNAM presentaron el billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2881, dedicado al Día Internacional del Deporte

  • 20
  • Abril
    2026

La Lotería Nacional y la Fundación UNAM presentaron el billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2881, dedicado al Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, con el objetivo de impulsar la actividad física como motor de bienestar, inclusión y cohesión social.

La develación se realizó en Ciudad Universitaria, con la participación de autoridades académicas y del sector público, quienes coincidieron en la importancia del deporte como una herramienta para transformar vidas y fortalecer la convivencia social.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, destacó que este billete conmemorativo pone en el centro una causa universal.

WhatsApp Image 2026-04-20 at 11.58.31 (1).jpeg

“El deporte es una herramienta de desarrollo, de salud y de paz”, afirmó, al subrayar que su impulso forma parte de una visión humanista que busca generar bienestar y comunidad.

Explicó que el acceso a actividades deportivas permite a niñas, niños y jóvenes no solo mejorar su salud, sino también desarrollar disciplina, identidad y autoestima, además de abrir oportunidades para su crecimiento personal.

Por su parte, el secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, Fernando Macedo Chagolla, señaló que este esfuerzo busca celebrar el deporte y, al mismo tiempo, promover la paz y la unidad tanto dentro de la institución como en la sociedad.

WhatsApp Image 2026-04-20 at 11.58.31 (2).jpeg

Indicó que la universidad impulsa diversas iniciativas para fomentar una cultura de paz a través de la actividad física, en un contexto donde estos valores resultan fundamentales.

Deporte como cultura integral

El presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM, Dionisio A. Meade, enfatizó que el deporte debe entenderse como parte integral de la formación de los estudiantes.

“No es solamente actividad física, sino una cultura que acompaña todo el proceso educativo”, expresó, al destacar que la Fundación ha otorgado más de 1.2 millones de becas desde 1993 y continúa apoyando a miles de estudiantes cada año.

El Sorteo Superior No. 2881 se llevará a cabo el próximo 24 de abril y contará con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, además de una bolsa total de 51 millones de pesos en premios.

WhatsApp Image 2026-04-20 at 11.58.31.jpeg

Se han emitido 2.4 millones de “cachitos”, disponibles en todo el país y a través de la plataforma digital oficial. El sorteo también será transmitido en vivo por los canales institucionales.

Las autoridades coincidieron en que este sorteo no solo tiene un propósito conmemorativo, sino también un mensaje social.

“El cachito que viaja por todo el país lleva consigo la idea de que el deporte une, incluye y transforma”, destacó Salomón.

Como parte de esta conmemoración, se realizará la Carrera Atlética Fundación UNAM 2026 el próximo 25 de abril, con una meta cercana a los nueve mil participantes, reflejo del creciente interés por el deporte y la promoción de la paz en espacios educativos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_28_df046bbb9c
Olivia Rodrigo llegará a la camiseta del Barça en el Clásico
trump_afirma_no_quiere_extender_alto_al_fuego_iran_8c50079aa5
Trump asegura que no quiere extender alto el fuego con Irán
Whats_App_Image_2026_04_21_at_1_51_54_AM_4ae2ef24ae
A 2 días de que se acabe la tregua, EUA e Irán no logran negociar
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_04_21_T094950_130_7d0440eb7a
¡De gira! Karol G anuncia su ambicioso 'Tropitour' mundial
Camara_de_diputados_cc28d33bbf
Diputados perfilan candidatos para el Consejo del INE
harfuch_mundial_2abe833016
Harfuch garantiza seguridad en Mundial pese a ataque en pirámides
publicidad

Más Vistas

milarca_isla_del_padre_1547b463dd
Venderán 'Milarca' en la Isla del Padre de Mauricio Fernández
nl_ternium_zin_nacional_6190ad4113
Plomo de zonas industriales envenena a 3 de cada 10 niños en NL
nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
publicidad
×