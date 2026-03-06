Lanza Lotería Nacional billete conmemorativo del Día de la Mujer

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, autoridades federales presentaron el billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco No. 1737 de la Lotería Nacional, una emisión especial que busca reconocer la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, la justicia y su participación plena en la vida pública.

La develación del billete se realizó en el Teatro de la institución con la participación de la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora; la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; y la titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, primera mujer en encabezar esa empresa del Estado.

Durante el acto, las funcionarias destacaron la importancia de mantener vigente la agenda por la igualdad sustantiva en México y de reconocer el papel de las mujeres en la transformación del país.

En su intervención, Citlalli Hernández señaló que el contexto actual del país representa un momento significativo para los derechos de las mujeres, al afirmar que el 8 de marzo debe ir más allá de actos simbólicos.

“Este 8 de marzo se trata de reconocer que el sistema tiene que cambiar hacia una realidad de igualdad. No se trata de regalar una flor o iluminar edificios de rosa; se trata de que las mujeres formemos parte de la cotidianidad y ejerzamos nuestros derechos”, expresó.

La funcionaria también subrayó que, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la conmemoración del 8M ha pasado de gestos simbólicos a políticas públicas orientadas a garantizar derechos.

Asimismo, aseguró que el billete conmemorativo busca enviar un mensaje de esperanza.

“Queremos decirle a todas las mujeres que han coleccionado sueños rotos o que los han cumplido a la mitad, que este es un momento para saber que podemos ser todo lo que queramos ser”, afirmó.

Billete conmemorativo y difusión de derechos

Por su parte, Olivia Salomón destacó que el 8 de marzo recuerda que los derechos de las mujeres no surgieron por concesión, sino por la organización y la lucha colectiva.

“La historia cambia cuando las mujeres deciden transformarla, cuando alzan la voz y convierten la esperanza en acción”, sostuvo.

La titular de la institución explicó que desde el año pasado los billetes de lotería incluyen un código QR que permite descargar la Cartilla de Derechos de las Mujeres, una herramienta que difunde quince derechos fundamentales entre la población.

Según detalló, esta información llega a millones de personas gracias a los más de 200 millones de cachitos que se distribuyen en todo el país.

Sorteo con premio mayor de $7 millones de pesos

El Sorteo Zodiaco No. 1737 se realizará el domingo 8 de marzo a las 20:00 horas y contará con un premio mayor de $7 millones de pesos en una serie y una bolsa total de 24 millones de pesos en premios.

Para esta edición se emitieron dos millones 400 mil cachitos que ya están disponibles en más de 11 mil puntos de venta en todo el país, así como en la plataforma digital oficial.

El costo del cachito es de $20 pesos y la serie completa tiene un valor de $400 pesos.

Cabe mencionar que dicho sorteo también será transmitido en vivo a través del canal oficial de la Lotería Nacional en YouTube.

