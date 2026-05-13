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Coahuila

Defienden maestros de Coahuila cumplir con el calendario escolar

Coahuila respaldó mantener el calendario escolar vigente hasta el 15 de julio y rechazó la propuesta inicial de concluir clases desde el 5 de junio

  • 13
  • Mayo
    2026

Las declaraciones del secretario de Educación Pública federal, Mario Delgado Carrillo, sobre que las escuelas dejan de tener función pedagógica durante el último mes de clases y se convierten en “guarderías”, generaron reacciones encontradas entre docentes y dirigentes sindicales de Coahuila.

El secretario general de la Sección 5 del SNTE, Everardo Padrón García, defendió el trabajo de maestras y maestros del estado y aseguró que el personal educativo cumple de manera profesional durante todo el ciclo escolar. 

“Las maestras y los maestros cumplen de manera ardua y con mucha responsabilidad y vocación su servicio educativo”, afirmó. 

El dirigente sindical sostuvo que los docentes continúan trabajando con planes de estudio, evaluaciones y procesos administrativos hasta el cierre oficial del calendario escolar. 

Además, señaló que en Coahuila existen protocolos específicos para enfrentar condiciones climáticas extremas, incluyendo ajustes acordados por cada comunidad escolar dependiendo de las condiciones de cada región. 

Sin embargo, entre algunos docentes consultados hubo opiniones divididas respecto a las declaraciones realizadas por el titular de la SEP. 

La maestra Julia María Palomo Rodríguez consideró que muchas escuelas enfrentan problemas de infraestructura y altas temperaturas que dificultan el trabajo dentro de las aulas. 

“Las escuelas no están en condiciones indispensables para estar en clase cuando hace calor, no todas tienen clima”, expresó. 

También señaló que el aprovechamiento escolar depende no solo de los maestros, sino de la participación de madres y padres de familia para evitar ausentismo y reforzar el seguimiento académico de los estudiantes. 

Por su parte, el docente Jesús Olivares cuestionó que las declaraciones federales surgieran hasta ahora y consideró necesario replantear de manera más seria el calendario escolar.

“No sé cuándo se dieron cuenta de que las escuelas se convierten en guarderías”, comentó.

El maestro planteó incluso la posibilidad de establecer periodos especiales de recuperación académica para alumnos rezagados durante las últimas semanas del ciclo escolar. 

Mientras tanto, la docente María Lourdes Hernández reconoció que existen casos donde algunos padres utilizan las escuelas como apoyo mientras cumplen jornadas laborales, especialmente en temporadas de frío extremo o calor intenso. 

“Sí hay papás que por su situación laboral en ocasiones nos toman como guardería”, señaló.

No obstante, aclaró que los maestros realizan adecuaciones curriculares para evitar pérdida de tiempo y mantener el trabajo académico hasta el final del ciclo escolar. 

Las opiniones surgen luego de que Coahuila respaldó mantener el calendario escolar vigente hasta el 15 de julio y rechazó la propuesta inicial de concluir clases desde el 5 de junio debido a las altas temperaturas y al Mundial 2026.


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