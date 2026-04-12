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La mexicana Alejandra Ortega conquista plata en Mundial de Marcha

Alejandra Ortega hizo historia al conquistar la medalla de plata en la prueba de medio maratón durante el Campeonato Mundial de Marcha Atlética por Equipos 2026

  • 12
  • Abril
    2026

La marchista Alejandra Ortega hizo historia al conquistar la medalla de plata en la prueba de medio maratón durante el Campeonato Mundial de Marcha Atlética por Equipos 2026, consolidándose como una de las mejores del mundo en la disciplina.

Ortega completó los 21 kilómetros con un tiempo de 1:35:21, logrando su mejor marca personal en esta distancia y firmando una de las actuaciones más destacadas de su carrera.

La prueba fue dominada por la española María García, quien se llevó la medalla de oro, mientras que el bronce quedó en manos de la ecuatoriana Johana Meilán.

En un circuito exigente y bajo condiciones climáticas retadoras, la mexicana se mantuvo en el grupo puntero y superó a rivales de alto nivel para asegurar el segundo lugar.

Temporada sólida

El resultado en Brasilia confirma el gran momento de Ortega en 2026, luego de haber obtenido:

  • Bronce en el Dudinská 50 en Eslovaquia
  • Oro en el Tour Continental de Marcha en la Ciudad de México
  • Plata mundial en Brasilia

La atleta olímpica, con participaciones en Río 2016 y París 2024, demuestra consistencia y evolución en una distancia que no era su especialidad principal.

Rumbo a Los Ángeles 2028

La prueba de medio maratón de marcha marcará su debut en el programa olímpico en los Juegos de Los Ángeles 2028, lo que aumenta la relevancia de este resultado para el futuro del atletismo mexicano.

El desempeño de Ortega y del equipo nacional refuerza el protagonismo de México en la marcha atlética a nivel internacional, una disciplina que históricamente ha dado múltiples medallas al país.


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