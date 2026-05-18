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Nacional

Marina decomisa 1.5 toneladas de cocaína en Chiapas

La Semar aseguró 1.5 toneladas de cocaína, una embarcación y detuvo a cinco personas frente a costas de Chiapas, golpeando al crimen por más de 612 millones

  • 18
  • Mayo
    2026

La Secretaría de Marina (Semar) asestó un nuevo golpe al narcotráfico en aguas del Pacífico mexicano al asegurar 1.5 toneladas de cocaína, una embarcación y detener a cinco personas frente a las costas de Chiapas, como parte de los operativos marítimos para frenar el trasiego de drogas.

El aseguramiento fue confirmado este lunes por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, que destacó que se trata del sexto decomiso consecutivo de droga en altamar.

Durante labores de patrullaje y vigilancia marítima, elementos navales interceptaron una embarcación en la que transportaban 50 bultos con cocaína, con un peso total aproximado de una tonelada y media.

Además de la droga, fueron capturados cinco presuntos implicados, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Golpe millonario al crimen organizado

De acuerdo con estimaciones oficiales, este aseguramiento representa una afectación económica superior a 612 millones de pesos para organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas.

Las autoridades subrayaron que estas acciones buscan debilitar tanto la capacidad financiera como la estructura operativa de grupos delictivos que utilizan rutas marítimas del Pacífico para movilizar cargamentos.

El Gobierno federal resaltó que este caso forma parte de una serie de aseguramientos recientes realizados por la Marina en coordinación con otras dependencias de seguridad.

Tan solo el pasado 14 de mayo, autoridades localizaron paquetes con presunta cocaína flotando en aguas al suroeste de Oaxaca, a unas 248 millas náuticas de Huatulco, en otro operativo conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

 


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