Nacional

Marina decomisa 605 kg de metanfetamina en Mazatlán

La Marina aseguró 605 kilos de metanfetamina y otras drogas ocultas en un tractocamión en el puerto de Mazatlán, golpe valuado en más de 282 millones de pesos

  • 01
  • Diciembre
    2025

La Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) decomisó 605 kilogramos de metanfetamina ocultos en un tractocamión dentro del puerto de Mazatlán, Sinaloa.

El aseguramiento representa un impacto económico para el crimen organizado superior a los 282 millones de pesos, informó la autoridad.

Durante una inspección de rutina realizada por la Unidad Naval de Protección Portuaria, elementos navales detectaron un doble fondo en el vehículo de carga.

En el compartimento oculto se localizaron

  • 339 cajas con sustancias similares a metanfetamina (605 kg).
  • 21 paquetes con posible cocaína, fentanilo y otras drogas (21 kg adicionales).
  • El valor total en el mercado ilícito asciende a 282 millones 217 mil 536 pesos.
  • Evitan más de 15 millones de dosis

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó en redes sociales que el operativo impidió la distribución de más de 15 millones de dosis.

El tractocamión, la droga y el conductor fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación jurídica mientras continúan las investigaciones.


