Marina del Pilar no pedirá licencia: Gobierno de Baja California

El Gobierno de Baja California salió al paso de las versiones que circularon en redes sociales sobre una posible salida de la mandataria estatal, al confirmar que Marina del Pilar Ávila no solicitará licencia para separarse de su cargo.

La aclaración fue realizada por el director de Comunicación Social, Jesús López Romandía, durante una entrevista.

Reunión política desata especulación

Los rumores sobre una posible licencia surgieron luego de que se diera a conocer una reunión programada para este martes 5 de mayo a las 18:00 horas, en la que participarían alcaldes, diputados y senadores del estado.

Sin embargo, López Romandía puntualizó que dicho encuentro estaba previsto desde tiempo atrás y que su agenda se limita a temas locales, sin relación alguna con una eventual separación del cargo.

El nombre de la gobernadora también ha estado en la conversación pública desde mayo del año pasado, cuando el Gobierno de Estados Unidos revocó su visa, así como la de su entonces esposo, Carlos Torres.

En su momento, la mandataria estatal explicó que la medida no implicaba acusación alguna.

“Que el Departamento de Estado de Estados Unidos haya cancelado mi visa no significa que yo haya cometido algo malo, es una decisión administrativa, no una acusación. No hay delito, no hay una falta”, expresó.

Confianza en que el caso se aclarará

Ávila Olmeda ha reiterado que no ha recibido una explicación oficial sobre la decisión de las autoridades estadounidenses, aunque aseguró mantenerse tranquila ante la situación.

La gobernadora manifestó su confianza en que el tema se resolverá, mientras continúa al frente de la administración estatal.

Con este posicionamiento oficial, el Gobierno de Baja California busca cerrar el paso a la especulación y reafirmar la continuidad de la titular del Ejecutivo estatal en sus funciones.

Por ahora, la agenda pública de la mandataria se mantiene activa, con reuniones políticas y temas administrativos en curso dentro de la entidad.

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