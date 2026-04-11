Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
nacional_semar_pemex_oaxaca_aaf90868f2
Nacional

Marina y técnicos de Pemex clausuran toma clandestina de Oaxaca

El operativo fue realizado entre elementos de la Secretaría de Marina y técnicos de Pemex, y permitió asegurar la instalación tras detectar anomalías

  • 11
  • Abril
    2026

Elementos de la Secretaría de Marina (Marina) y técnicos de Pemex clausuraron una toma clandestina en el municipio de Matías Romero, Oaxaca.

De acuerdo con los reportes de la Marina, el inicio operativo para la clausura se realizó este viernes después de una llamada de la Seguridad Física de Pemex, quienes solicitaron apoyo tras notar "algo raro" en el poliducto Minatitlán – Salina Cruz.

Tras la alerta, se llevó personal al refuerzo directo a un sitio identificado como Rancho Bisurini, donde se instaló un perímetro y se esperó a los técnicos de Pemex.

El trabajo quedó concluido el pasado viernes 10 de abril a las 15:49 horas, según la información oficial difundida.

Durante la inhabilitación de la toma clandestina, los técnicos de la paraestatal estuvieron acompañados por personal de la Marina, quienes resguardaron el área y vigilaron que los trabajos se hicieran sin contratiempos ni riesgos adicionales para las comunidades aledañas.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

533f20d5b011a3c97e14b9e2d30a171496086cb0_5517f47127
México y EUA acuerdan modernizar puentes y cruces fronterizos
EH_UNA_FOTO_65_fd539cf6b0
Sheinbaum promete más recursos para vivienda tras plan B
imagen_2026_04_10t222305_824_222316_1024x576_2966b89fcc
Ataque armado deja cuatro muertos en balneario de Acapulco
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_3_77c1f55c95
Conagua garantiza abasto; refuerza vigilancia y operativos
Whats_App_Image_2026_04_12_at_1_03_55_AM_5a1bd23391
Carlos Ulberg vence a Procházka y es nuevo campeón de la UFC
AP_26099646958035_8693f9a0d2
Elecciones en Hungría marcan momento clave para Europa
publicidad

Más Vistas

INFO_7_DOS_FOTOS_26861fda6a
Fiscalía investiga fraude de Safe Travel; hay 138 afectados
nl_safe_travel_75e89c6bf7
Van por freno a estafas de agencias de viajes
Whats_App_Image_2026_04_11_at_09_50_29_a439810931
Samuel García cierra gira en Asia reforzando preparación
publicidad
×