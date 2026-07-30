Inicio / Nacional / Marina localiza a joven secuestrado y asegura arsenal en Sinaloa

Un joven de 20 años, quien presentaba signos de violencia y aseguró haber sido privado de la libertad por presuntos integrantes de la delincuencia organizada, fue localizado por elementos de la Marina durante una serie de operativos en Sinaloa, donde también fueron aseguradas ocho armas de fuego, más de mil cartuchos y equipo táctico.

La víctima fue encontrada durante recorridos de vigilancia en la colonia Paseo del Rey, en Culiacán. Tras ser ubicada, manifestó a los elementos navales que permanecía retenida contra su voluntad.

En la zona también fue localizado un vehículo abandonado, que quedó asegurado. El joven fue trasladado ante las autoridades correspondientes para recibir atención y continuar con las investigaciones.

En otro operativo, realizado en las inmediaciones de la laguna costera El Ostial, en el municipio de El Rosario, personal naval encontró una camioneta tipo pick up abandonada que ocultaba un arsenal.

Dentro del vehículo fueron aseguradas seis armas largas, 15 cargadores, 520 cartuchos, cuatro cintas eslabonadas, dos chalecos tácticos y cuatro placas balísticas.

Los elementos también hallaron 32 dosis de una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, además de 920 pesos en efectivo.

Un tercer aseguramiento ocurrió cerca del poblado El Duranguito, en el municipio de San Ignacio, donde fueron localizadas dos armas de fuego, 597 cartuchos útiles, ocho cargadores, cinco chalecos tácticos y 10 placas balísticas.

En total, los operativos dejaron ocho armas aseguradas, mil 117 cartuchos, 23 cargadores, siete chalecos tácticos, 14 placas balísticas, cuatro cintas eslabonadas, presunta droga y dos vehículos abandonados.