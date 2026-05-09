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Nacional

Asegura Marina embarcación con cocaína frente a Guerrero

En el operativo dos extranjeros fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad ministerial en la Octava Región Naval, ubicada en Acapulco.

  • 09
  • Mayo
    2026

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron una embarcación menor que transportaba decenas de paquetes con presunta cocaína frente a las costas de Guerrero, operativo en el que también fueron detenidos dos hombres extranjeros.

El aseguramiento ocurrió tras labores de inteligencia marítima realizadas por fuerzas federales, que dieron seguimiento a la embarcación desde aguas del Pacífico hasta su llegada a una zona costera del municipio de Petatlán.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, en la unidad fueron localizados 26 bultos con presunta cocaína, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades federales para continuar con las investigaciones correspondientes. 

Operativo inició mar adentro frente a Guerrero

La Semar detalló que el seguimiento comenzó a unas 361 millas náuticas, equivalentes a aproximadamente 668 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco.

Posteriormente, mediante un despliegue coordinado de unidades aéreas, marítimas y terrestres, personal naval interceptó la embarcación cuando se aproximaba a las costas de Arroyo Seco, en el municipio de Petatlán.

Los dos extranjeros detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial en la Octava Región Naval, ubicada en Acapulco, donde se integró la carpeta de investigación para definir su situación legal.

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Semar suma cuatro aseguramientos consecutivos

Las autoridades federales señalaron que este decomiso forma parte de una serie de operativos realizados durante la última semana en aguas del Pacífico mexicano.

Con esta acción, suman ya 89 bultos asegurados en cuatro operaciones marítimas consecutivas, según informó el Gabinete de Seguridad.

La Marina indicó que estas acciones buscan reducir las capacidades logísticas y financieras de grupos delictivos dedicados al trasiego de droga por rutas marítimas.

La Semar aseguró que continuará con operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre para inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales y reforzar la seguridad en la región.


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