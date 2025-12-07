Podcast
Marina somete a civil armado afuera de base en Vallarta

Un civil armado fue herido por personal naval en Puerto Vallarta tras amenazar a marinos; Semar activó protocolos y ya investiga la FGR

  • 07
  • Diciembre
    2025

Un hombre que acudió a la entrada de la Décima Segunda Zona Naval, en Puerto Vallarta, terminó herido luego de mostrar un objeto similar a un arma de fuego y amenazar al personal de guardia.

La Marina señaló que el individuo primero pidió información y luego adoptó una conducta agresiva.

Protocolos de seguridad activados

La dependencia informó que, ante la negativa del civil a soltar el objeto, se activaron los protocolos de seguridad y se desplegó a la Fuerza de Reacción Inmediata para proteger las instalaciones y al propio individuo.

En redes sociales circula un video del momento del incidente.

De acuerdo con Semar, se le dieron múltiples indicaciones para que depusiera su actitud.

Al persistir en las amenazas, el personal naval aplicó el Manual del Uso de la Fuerza y realizó disparos discapacitantes para neutralizarlo sin poner en riesgo a terceros.

Atención médica e investigación abierta

Una vez controlada la situación, la Marina brindó atención médica inmediata y trasladó al hombre a un hospital.

La institución informó que notificó los hechos a la Fiscalía General de la República y a autoridades locales para el esclarecimiento del caso.


