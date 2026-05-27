Flamazo en área naval del AICM deja elementos con quemaduras

Un conato de incendio registrado en un área de cocina de las instalaciones navales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dejó a varios elementos con lesiones y quemaduras, informó la Semar.

"La Secretaría de Marina informó que, derivado de un incidente registrado al interior de instalaciones navales, de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, en el AICM, se presentó una flama repentina ocasionada presuntamente por una acumulación de gas en un área de cocina, situación que fue controlada de manera inmediata por el propio personal". publicaron mediante su cuenta de X.

Como saldo del siniestro, algunos elementos navales presentaron lesiones y quemaduras de diversa consideración, por lo que recibieron atención inmediata y fueron trasladados a un hospital para su valoración médica correspondiente.

Se indicó que ninguno de los elementos se reporta en situación crítica.

En la publicación precisaron que no se registró un incendio mayor ni existió riesgo para la población o las instalaciones aledañas.

"La Secretaría de Marina mantiene seguimiento puntual del estado de salud del personal involucrado y realizará las revisiones técnicas correspondientes para determinar las causas del incidente", agregaron.

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