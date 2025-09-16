Mark Carney confirma visita a México para reunión con Sheinbaum

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, confirmó que viajará a México el próximo 18 de septiembre para reunirse con la presidenta de México y tratar relaciones comerciales.

La Oficina del Primer Ministro señaló que con este viaje se busca profundizar la relación con México y reforzar la "prosperidad norteamericana".

A través de un comunicado, el primer ministro describió la estrecha relación establecida de más de 30 años con los mexicanos.

"Canadá y México tienen una fuerte relación, construida sobre más de tres décadas de libre comercio. Ante el cambiante panorama global, estamos concentrados en elevar nuestras asociaciones en comercio, seguridad y energía", declaró Carney.

Este viaje se produce mientras que Canadá negocia con Estados Unidos un acuerdo comercial bilateral tras la decisión de la Administración del presidente Donald Trump de aplicar aranceles a productos no incluidos en el T-MEC.

Además, se han esforzado en recompener sus relaciones con las autoridades mexicanas tras las declaraciones de 2024, donde su antecesor Justin Trudeau planteó la idea de expulsar a México del Tratado para evitar aranceles de Trump.