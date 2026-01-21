Sheinbaum destaca a México como destino clave de inversión

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la participación del primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el Foro Económico Mundial de Davos, al considerar que su mensaje estuvo alineado con los desafíos económicos y sociales actuales.

“Muy buen discurso de Carney, muy a tono con los momentos actuales”, expresó la mandataria durante su conferencia matutina.

México presenta su proyecto de nación

Sheinbaum informó que la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, acudió al foro en representación de México para exponer el Plan México y la estrategia de los Polos del Bienestar, pilares del modelo de desarrollo del nuevo gobierno.

“Ella va a presentar el proyecto de nación que representamos: desarrollo económico con justicia, protección al medio ambiente y una visión sustentable”, explicó.

Además, subrayó que el país mantiene una apertura clara a la inversión privada nacional y extranjera, siempre bajo criterios de bienestar social.

Polos del Bienestar, en fase de arranque

De acuerdo con la mandataria, los Polos del Bienestar ya se encuentran en una etapa avanzada y comenzarán a operar este año, luego de un periodo previo de promoción.

“México está abierto a las inversiones privadas de distintos países y particularmente a los Polos del Bienestar, que ya van muy avanzados”, afirmó.

Las ventajas de invertir en México

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal enumeró los principales factores que hacen atractivo al país frente a otras economías:

“Primero, el pueblo de México: trabajador y responsable. Segundo, un gobierno reconocido por su pueblo. Tercero, certidumbre”, señaló.

Añadió que las inversiones ya no se conciben solo como crecimiento económico, sino como una vía directa para mejorar las condiciones laborales.

“Hoy vemos las inversiones como una forma de generar empleo con bienestar, porque los salarios son mejores que antes”, destacó.

Cercanía con EUA y cadenas productivas

También resaltó la posición estratégica de México en el comercio internacional, en especial por su cercanía con Estados Unidos y la integración de cadenas productivas.

“La apertura comercial, la integración regional y nuestra relación con distintos países hacen a México muy atractivo para quien quiere invertir”, concluyó.

