México declina asistir a cumbre convocada por EUA

México fue invitado a una cumbre encabezada por Marco Rubio, pero decidió no asistir por considerar que era un encuentro de carácter político

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno de México recibió una invitación para participar en una reunión encabezada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre terrorismo político de extrema izquierda, pero decidió no asistir.

La mandataria explicó que la invitación fue dirigida a la Secretaría de Relaciones Exteriores y señaló que, tras analizar el contenido del encuentro, se determinó que no era conveniente participar.

Sheinbaum afirmó que, desde la perspectiva del Gobierno de México, el encuentro tenía un carácter principalmente político y no estaba enfocado en asuntos relacionados con el combate a los grupos delictivos o la cooperación en materia de seguridad.

"Consideramos que era mejor no asistir", expresó la presidenta, al señalar que México sí participa en otros encuentros internacionales cuando los temas corresponden a áreas de seguridad o cooperación entre gobiernos.

Asimismo, indicó que la decisión fue comunicada oportunamente al Departamento de Estado de Estados Unidos.

Defiende principios de política exterior

Durante su explicación, Sheinbaum sostuvo que los temas políticos no deben convertirse en asuntos de seguridad, salvo cuando exista un delito que deba investigarse y perseguirse conforme a la ley.

La presidenta agregó que la política exterior mexicana se rige por los principios establecidos en el artículo 89 de la Constitución, que orientan la actuación del Poder Ejecutivo en las relaciones internacionales.

Entre los principios que mencionó se encuentran la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto y promoción de los derechos humanos, así como la búsqueda de la paz y la seguridad internacional.

La mandataria reiteró que México continuará participando en foros internacionales donde los temas de cooperación y seguridad sean el eje central, siempre en apego a los principios constitucionales que rigen la política exterior del país.