Nacional

Prevén caos en carreteras por megabloqueos de transportistas

Transportistas y campesinos iniciarán este lunes un megabloqueo en carreteras y aduanas con afectaciones previstas en al menos 25 estados

  • 23
  • Noviembre
    2025

México enfrentará este lunes un megabloqueo nacional de carreteras y un paro de actividades convocado por transportistas y campesinos, con afectaciones previstas al menos en 25 estados; así lo han confirmado la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC).

Las organizaciones han llamado a la ciudadanía a permanecer en casa y evitar desplazamientos, ante la expectativa de una interrupción significativa en la movilidad y el transporte de mercancías.

La convocatoria al megabloqueo fue confirmada por la ANTAC, el FNRCM y el MAC, quienes anunciaron que la movilización comenzará a las 8:00 horas de este lunes. La protesta incluye el cierre total de carreteras, la toma de aduanas en la frontera norte y la ocupación de oficinas de gobierno como medida de presión.

Los transportistas denuncian la falta de respuesta a sus demandas, centradas en la inseguridad en las carreteras, la extorsión y los robos que enfrentan de manera cotidiana.

Además, exigen la agilización de trámites burocráticos, como la obtención de placas, licencias de manejo y citas médicas, que consideran esenciales y que, según afirman, les han sido negados por las autoridades.

Por su parte, los movimientos campesinos participantes solicitan que el Estado mexicano reconozca y fortalezca la agricultura nacional.

Entre sus demandas destacan la exclusión de los granos de la revisión del T-MEC, la creación de una banca de desarrollo exclusiva para el campo y la publicación de precios de garantía para toda la producción agrícola.

WhatsApp Image 2025-11-23 at 10.21.19 PM.jpeg


