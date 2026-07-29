México busca nueva ruta de cooperación con Jordania tras llamada

México y Jordania buscan fortalecer sus relaciones diplomáticas luego de una conversación telefónica entre Roberto Velasco, y Ayman Safadi

Tras una una conversación telefónica entre el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, con el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, ambos coincidieron en la necesidad de impulsar una agenda de mayor cooperación entre los dos países.

Acuerdan reactivar consultas políticas

Durante la llamada, ambas partes acordaron iniciar las gestiones necesarias para activar nuevamente el mecanismo de consultas políticas entre México y Jordania, una herramienta diplomática que permite dar seguimiento a temas de interés común y fortalecer la comunicación entre los gobiernos.

Además, los funcionarios expresaron su disposición para explorar nuevas vías de cooperación en distintos ámbitos, aunque no se detallaron los sectores específicos que podrían formar parte de esta agenda.

La cancillería mexicana destacó que existe interés mutuo en ampliar la relación y aprovechar espacios de colaboración que permitan generar beneficios para ambas naciones.

El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo una llamada de trabajo este miércoles con el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania (@ForeignMinistry), Ayman Safadi (@AymanHsafadi), en la que coincidieron en la importancia de profundizar la relación bilateral.



Acordaron… pic.twitter.com/LzVOJigS3j — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 29, 2026

La agenda regional también estuvo sobre la mesa

Además de los asuntos bilaterales, la conversación incluyó un intercambio de opiniones sobre temas de la agenda regional, en un contexto internacional marcado por diversos desafíos políticos y de seguridad en distintas regiones del mundo.

Aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores no precisó los temas abordados, señaló que ambos funcionarios dialogaron sobre asuntos de interés compartido dentro del panorama internacional.

Buscan concretar un encuentro presencial

Como parte de los acuerdos alcanzados, Roberto Velasco y Ayman Safadi manifestaron su interés en sostener una reunión presencial en una fecha posterior para continuar fortaleciendo el diálogo político entre México y Jordania.

Hasta el momento no se ha definido cuándo podría realizarse ese encuentro, pero ambas cancillerías coincidieron en mantener abiertos los canales de comunicación para avanzar en los compromisos establecidos durante la conversación.