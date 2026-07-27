Educación militarizada no está autorizada en México: SEP

Delgado Carrillo recalcó que este tipo de educación va en contra de las bases impartidas por la Nueva Escuela Mexicana, la cual contiene un enfoque humanista

Ante la muerte de la adolescente Dafne registrada en la Academia Militarizada de Marina Doenitz de Ciudad Madero, Tamaulipas, la Secretaría de Educación aseguró este lunes que ningún tipo de educación militarizada se encuentra autorizada en el país.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario Mario Delgado enfatizó que ni la Secretaría de Educación ni la Secretaría de Defensa Nacional aprueban esta modalidad.

"No está autorizada por la ley ningún tipo de educación, tipo militarizado. Ni la Secretaría de Educación ni la Defensa Nacional autorizan este tipo de modalidades.

Afirmó que el pasado viernes se envió un comunicado en el que se menciona que las autoridades estatales "son las responsables de dar los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (Rvoes), autorizaciones para la operación de escuelas" basado tanto en la Constitución Mexicana como en la Ley General de Educación, donde esta última "protege a los niños, a las niñas de cualquier tipo de maltrato".

Delgado Carrillo recalcó que este tipo de educación va en contra de las bases impartidas por la Nueva Escuela Mexicana, por lo que afirmó que se encuentran en coordinación con la dependencia educativa de Tamaulipas para "tomar cartas en el asunto".

"La Nueva Escuela Mexicana está basada en un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva en toda la educación básica, incluyendo también media superior y superior", aclaró.

Esto sucede mientras que la audiencia inicial de uno de los tres acusados, identificada como Dana Yanina "N", retomó su curso este lunes, mientras que la audiencia de Jorge Luis "N" y "Estrellita" fue aplazada para el próximo jueves 30 de julio, por petición de la defensa.

Secretaría de Educación Pública condena los hechos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer este 24 de junio su indignación ante el caso de la menor de 13 años fallecida en una escuela militarizada en Tamaulipas.

En un comunicado, expresó que considera "inadmisible" que se pretendan justificar actos de abuso, violencia, maltrato o prácticas que atenten contra la integridad de las personas menores de edad.

"Este tipo de conductas, de ninguna manera, pueden ser catalogadas como un método o modalidad de educación, instrucción, formación o disciplina que pueda ejercerse dentro o fuera del ámbito educativo. Por el contrario, constituyen una violación flagrante e inaceptable de los derechos humanos y del principio del interés superior de la niñez", expresa el documento.

🔴 #SEPInforma | Condenamos cualquier tipo de maltrato que vulnere la dignidad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes.



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Ante este caso, la dependencia educativa reiteró a las autoridades educativas de las entidades que no se encuentra autorizada la prestación del servicio educativo bajo la denominación o modalidad "militarizada", "militar", "castrense" o cualquier otra análoga que haga referencia a la instrucción o disciplina de carácter militar.

Difieren resolución de Jorge Luis 'N' y 'Estrellita': caso Dafne

Mientras este lunes se reanuda la audiencia inicial de Dana Yanina "N", en la que se espera que el juez de control resuelva su situación jurídica tras el desahogo de alrededor de 30 testimonios, durante la madrugada también concluyó la primera parte de la audiencia inicial de Jorge Luis "P" y "Estrellita", quienes enfrentan un proceso penal por su presunta participación en el caso de la muerte de Dafne, la adolescente de 13 años que falleció durante un campamento de la Academia Militarizada de Marina Doenitz.