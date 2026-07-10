Rechazó que exista desconfianza entre ambos países por el caso de Ismael 'El Mayo' Zambada y descartó cualquier pacto con grupos criminales

Inicio / Nacional / No habrá agentes de EUA en operativos en México: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que las labores de seguridad dentro del territorio mexicano corresponden exclusivamente a las instituciones nacionales y dejó claro que su gobierno no permitirá la participación de agentes estadounidenses en operativos realizados en el país.

Durante la conferencia matutina de este viernes 10 de julio en Palacio Nacional, la mandataria federal sostuvo que la cooperación con Estados Unidos continuará, pero siempre bajo el principio de respeto a la soberanía mexicana.

"No puede haber participación en operativos por parte de agentes o personal de las instituciones de Estados Unidos, ya que se trata de respetar la independencia y el control de nuestro propio territorio", afirmó.

Marca distancia con el sexenio de Calderón

Al abordar temas de seguridad y cooperación internacional, Sheinbaum aseguró que su administración mantiene una estrategia distinta a la aplicada durante el gobierno de Felipe Calderón.

Recordó que en aquella etapa se permitió la participación de agencias extranjeras en territorio nacional y cuestionó la forma en que se desarrollaban algunas operaciones de seguridad.

"Tenemos una visión distinta: cualquier acción de seguridad solo la realizan instituciones mexicanas. No hay participación de agentes extranjeros, porque se trata de defender la soberanía del país", señaló.

Además, sostuvo que actualmente existe una reducción sostenida en los homicidios y afirmó que las estrategias implementadas por su gobierno se desarrollan dentro del marco legal.

Sin acuerdos con grupos criminales

Sobre el caso de Ismael “El Mayo” Zambada y la actuación de las autoridades mexicanas frente a integrantes de organizaciones delictivas, rechazó cualquier posibilidad de acuerdos o pactos con personas vinculadas al crimen organizado.

"Trabajamos para detener a quien tenga evidencia de pertenecer a grupos delictivos; no hacemos acuerdos, actuamos conforme a la ley", declaró.

Enfatizó que cuando existen pruebas suficientes, corresponde al Estado proceder legalmente contra los responsables, sin excepciones ni privilegios.

Responde a versiones sobre el caso Zambada

Por otra parte, respondió a las versiones que apuntan a que Estados Unidos no informó previamente sobre la captura de “El Mayo” Zambada debido a una supuesta falta de confianza hacia las autoridades mexicanas.

Rechazó esa interpretación y aseguró que entre ambos países existe comunicación y colaboración permanente en distintos temas de seguridad.

Sin embargo, insistió en que el debate principal no gira en torno a la confianza entre gobiernos, sino al respeto de las facultades y competencias de cada nación.

"Cualquier acción que se realice dentro del territorio de México debe corresponder a las autoridades locales, sin intervención externa ni omisión de comunicación previa", sostuvo.

Además, insistió en que México mantendrá la coordinación con Washington en materia de seguridad, pero sin permitir la participación directa de agentes extranjeros en territorio nacional.