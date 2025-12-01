México crea unidad policial de élite para combatir violencia

En un movimiento estratégico para fortalecer la seguridad nacional, México contará con un nuevo cuerpo de policía de élite, especializado en inteligencia y tácticas de alto impacto, cuyo objetivo principal será desmantelar a los generadores de violencia en el país.

El anuncio oficial fue hecho este lunes por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, tras la publicación de un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que formaliza la creación de esta unidad.

De acuerdo con el documento, el cuerpo de élite se establece mediante la delegación de facultades a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, y estará adscrito a la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO), dependiente directamente de dicha subsecretaría.

La SSPC explicó que la creación de esta unidad busca “procurar la mejor organización del trabajo y agilizar el despacho de los asuntos que son competencia de esta Secretaría”.

Entre sus funciones principales, los agentes de élite tendrán la planeación y ejecución de operaciones tácticas basadas en inteligencia para localizar y detener a los principales generadores de violencia.

Además, establecerán protocolos de respuesta frente a riesgos directos para personas, bienes o el medio ambiente, y proporcionarán medidas de apoyo y protección a servidores públicos que puedan ser víctimas de delitos o agresiones.

La unidad también contará con entrenamiento especializado continuo, asegurando que sus integrantes estén preparados para enfrentar situaciones de alto riesgo con eficacia y seguridad.

Comentarios