México cumple todos los compromisos con FIFA para el Mundial 2026

A siete días de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de México aseguró que ha cumplido con todas las garantías y compromisos establecidos por el organismo rector del futbol para la organización del torneo, además de impulsar un ambicioso programa social que dejará miles de espacios deportivos en todo el país.

Durante la conferencia matutina de este jueves, la representante y coordinadora del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, Gabriela Cuevas, afirmó que el país llega a la recta final de los preparativos con los objetivos alcanzados.

“Hoy podemos decir con mucha transparencia, con mucha claridad: compromiso cumplido”, declaró.

La funcionaria explicó que la estrategia se ha desarrollado bajo dos ejes principales: la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el programa denominado Mundial Social México 2026.

Cuevas detalló que las garantías relacionadas con permisos, migración, infraestructura, seguridad, derechos laborales, salud y logística ya fueron cubiertas o se encuentran operando de manera permanente.

En materia migratoria, destacó que se realizaron simulacros y recorridos operativos en los aeropuertos de las tres ciudades sede, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, además del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Uno de los avances más relevantes fue la agilización de los trámites migratorios y la expedición de visas.

“No sólo trabajamos con FIFA para que la expedición de visas a jugadores, árbitros, directivos y personal se hiciera de forma más ágil, sino que también revisamos los procesos para el público en general”, explicó.

Entre las medidas implementadas destacó la visa electrónica para ciudadanos brasileños y la operación del sistema migratorio biométrico, actualmente disponible para más de 40 nacionalidades.

Monterrey presume tiempos récord en migración

La coordinadora recordó que los partidos de repechaje disputados entre el 26 y el 31 de marzo en Guadalajara y Monterrey funcionaron como prueba operativa para medir la capacidad de respuesta de las autoridades mexicanas.

Los resultados, aseguró, fueron superiores a los observados en otras sedes mundialistas.

“Los tiempos de procesamiento en migración fueron de entre 20 y 25 minutos en Guadalajara y de 15 minutos en Monterrey para las delegaciones deportivas”, señaló.

Añadió que para vuelos completos de selecciones los procesos se realizaron en apenas 25 minutos.

“Estos tiempos no los tiene ningún otro aeropuerto en Norteamérica y tampoco los ha encontrado FIFA en ninguna otra ciudad o país sede”.

Infraestructura y seguridad, listas para el torneo

Cuevas resaltó las obras estratégicas concluidas para el Mundial, entre ellas la puesta en operación del Tren Suburbano que conecta con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En materia de seguridad destacó la implementación del Plan Kukulcán y los ejercicios de coordinación realizados entre los tres niveles de gobierno en las ciudades sede y en Quintana Roo, entidad considerada clave por la llegada masiva de visitantes y equipos que utilizarán centros de entrenamiento en la región.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto de dependencias como Profeco, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Agencia Nacional de Aduanas para proteger los derechos comerciales vinculados al torneo y supervisar la venta y reventa de boletos.

Mundial Social dejará más de 4,000 canchas

Más allá de los compromisos adquiridos con FIFA, el Gobierno federal impulsa el programa Mundial Social México 2026, que contempla la construcción, rehabilitación y recuperación de 4,208 canchas deportivas en todo el país.

De ellas, 1,200 serán ejecutadas directamente por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), con una inversión de $2,000 millones de pesos.

Nuevo León, líder nacional en construcción de canchas

Dentro de dicho programa, Nuevo León sobresale como la entidad con mayor participación entre los estados del país.

De acuerdo con las cifras presentadas por Cuevas, la entidad construye o rehabilita 515 canchas deportivas, superando incluso a la Ciudad de México, que registra 455 espacios, y a Guanajuato, con 301.

La funcionaria destacó que estas obras forman parte del legado social que dejará la Copa Mundial de la FIFA 2026 más allá de los estadios y la infraestructura vinculada directamente al torneo.

Además de las canchas, el Gobierno federal y las entidades federativas impulsan la creación de murales comunitarios y actividades deportivas.

Actualmente existen 1,326 murales en proceso o concluidos por parte de los estados y 4,645 promovidos por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), para un total de 5,971 intervenciones comunitarias en todo el país.

Cuevas informó que el Gobierno mexicano impulsará acciones adicionales que no formaban parte de las obligaciones impuestas por FIFA.

Entre ellas mencionó la campaña “Gol por el Ambiente”, programas de donación de boletos para actividades sociales y una iniciativa mediante la cual la FIFA otorgó licencias especiales para que artesanas y artesanos mexicanos puedan producir mercancía relacionada con el Mundial.

“Hay goles que no estaban en los compromisos de FIFA, pero que sí logró el Gobierno de México”, concluyó.

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