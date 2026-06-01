México entra al top 5 de gasolinas más baratas de OCDE: Profeco

México se posicionó entre los cinco países con los precios de gasolina regular más competitivos dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), informó este lunes el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz.

Durante la sección "Quién es quién en los precios" de la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario destacó que el país mantiene costos accesibles en comparación con la mayoría de las economías desarrolladas que integran el organismo internacional.

De acuerdo con los datos presentados, al 29 de mayo el precio promedio nacional de la gasolina regular fue de $23.67 pesos por litro.

México, entre los países con combustible más competitivo

Escalante Ruiz explicó que, al convertir el precio mexicano a dólares, el costo por litro se ubica en $1.37 dólares, cifra que coloca al país dentro del grupo de naciones con los combustibles más económicos de la OCDE.

Según la gráfica presentada por Profeco y la Secretaría de Economía, únicamente Japón, Colombia, Estados Unidos y Australia registran precios inferiores o similares a los observados en México.

El funcionario señaló que este resultado forma parte de la estrategia nacional impulsada por el Gobierno federal para estabilizar el precio de los combustibles y proteger el poder adquisitivo de los consumidores.

"Queremos profundizar en el tema del precio promedio nacional de la gasolina. México se encuentra dentro del top cinco de los países de la OCDE con precios de combustible más competitivos", afirmó.

Gasolina en México cuesta menos que en gran parte de Europa

La información presentada muestra que varias economías europeas mantienen precios considerablemente más altos.

Entre los países con gasolina más cara destacan Dinamarca, con $2.82 dólares por litro; Países Bajos, con $2.71 dólares; Grecia, con $2.48 dólares; Noruega, con $2.45 dólares, y Suecia, con $2.42 dólares.

También se ubican por encima de México naciones como Alemania ($2.28 dólares), Bélgica ($2.22), Irlanda ($2.12), Reino Unido ($2.12), Austria ($2.10) y Francia ($2.39 dólares por litro).

México registra gasolina más barata que algunos estados de EUA

Durante su exposición, Iván Escalante destacó que, aunque el precio promedio nacional en Estados Unidos presenta variaciones importantes, existen entidades donde el combustible es considerablemente más caro que en México.

El titular de Profeco puso como ejemplo el estado de California, donde el litro de gasolina regular alcanza los $1.56 dólares, por encima de los $1.37 dólares que se registran en México.

Explicó que los costos del combustible en territorio estadounidense dependen de diversos factores, entre ellos la carga fiscal y otros gravámenes locales que modifican el precio final para los consumidores.

"En Estados Unidos depende de los impuestos y de algunos otros cobros extras; cambia mucho el precio de la gasolina por estado", señaló.

El titular de Profeco afirmó que los resultados reflejan los efectos de la estrategia nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina, impulsada por el Gobierno federal en coordinación con diversas instituciones.

Escalante Ruiz concluyó que estos indicadores permiten afirmar que la gasolina regular en el país se comercializa a precios que consideró justos para los consumidores mexicanos.

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