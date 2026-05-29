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México refuerza medidas preventivas a viajeros por brote de ébola

La disposición entró en vigor a partir de la medianoche del 28 de mayo e inicialmente aplicará durante 60 días naturales

  • 29
  • Mayo
    2026

En medio del brote de ébola que golpea el centro de África y con la Copa del Mundo de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, el gobierno de México endureció las medidas preventivas con turistas que hayan estado en esta región del mundo durante los últimos meses.

La disposición entró en vigor a partir de la medianoche del 28 de mayo e inicialmente aplicará durante 60 días naturales, según informaron autoridades aeroportuarias.

Así aplican las restricciones

Dentro de las acciones que se tomarán destaca el endurecimiento de las revisiones a visitantes y un mayor control de ingresos internacionales para personas que hayan visitado dentro de los últimos 21 días República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur y no cuenten con pasaporte mexicano o residencia.

Autoridades exhortan a los viajeros a que consulten los requisitos para poder acceder al país antes de ir a los aeropuertos, esto con el fin de prevenir contratiempos o negativas de abordaje.

Por el momento, México mantiene abiertas sus fronteras y continúa con el tránsito normal de vuelos internacionales, aunque aplicando todas las medidas correspondientes para prevenir un riesgo sanitario.

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Estos son los síntomas del ébola

1. Fase inicial (síntomas gripales):
  • Fiebre alta y repentina.
  • Fatiga extrema y debilidad.
  • Dolores musculares, articulares y de cabeza.
  • Dolor de garganta
2. Fase avanzada (síntomas gastrointestinales y cutáneos):
  • Vómitos y diarrea intensa.
  • Dolor estomacal.
  • Erupciones cutáneas.
  • Ojos enrojecidos e hipo.
3. Fase grave (complicaciones hemorrágicas y de órganos):
  • Deterioro de la función hepática y renal.
  • Hemorragias internas y externas (sangrado por encías, nariz, boca, o recto, así como sangre en vómitos y heces).
  • Fallo multiorgánico, que puede derivar en un shock mortal.

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