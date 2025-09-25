México va bien y vamos a seguir avanzando: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheiunbaum, aseguró que cuentan con apoyo popular debido a que se apegan a las propuestas expuestas durante su campaña para la presidenta.

"Porque no nos hemos separado de nuestros principios, de lo que somos y de lo que siempre hemos sido. Ni de lo que nos comprometimos con el pueblo de México que iba a hacer nuestro gobierno". explicó la mandataria.

De acuerdo con una reciente encuesta explicada por uno de los periodistas, se detalló que la aprobación de la presidenta entre los simpatizantes del PAN es del 60%; Movimiento Ciudadano 64%; PRI 65%.

Sheinbaum, afirmó que dicha validación popular proviene de los avances que la ciudadanía percibe a partir de su gobierno.

"La gente ve que las cosas van bien en su país. Realmente si uno va por el país, hay una aprobación muy grande al trabajo que se está haciendo" aseguró.

Afirmó que dicho punto de vista positivo abarca desde las grandes y pequeñas empresas, así como de la población en general.

