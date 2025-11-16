Cerrar X
nacional_nuevo_secretario_seguridad_michoacan_1e0fb15aab
Nacional

Michoacán nombra a nuevo secretario de Seguridad

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla designó a Antonio Cruz Medina, experto en inteligencia y policía, para reforzar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

  • 16
  • Noviembre
    2025

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció mediante sus redes sociales a José Antonio Cruz Medina como el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

En su mensaje, el Ramírez Bedolla aseguró que su llegada impulsa la consolidación del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" en coordinación con la Federación y con la estrategia de seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la página del gobierno de Michoacán, José Antonio Cruz Medina es un experto en inteligencia y seguridad.

Además, el nuevo titular de Seguridad de Michoacán posee una trayectoria de más de 20 años en labores operativas, inteligencia táctica e investigación policial, llegando a desempeñarse como vicefiscal de la Fiscalía General del Estado.

También cuenta con experiencia como coordinador de la Guardia Estatal de Seguridad de la Fiscalía de Baja California, así como director en la Guardia Nacional, donde estuvo comisionado a la Coordinación Nacional Antisecuestro a cargo del área de investigación de campo.

En materia internacional, su preparación incluye el Reentrenamiento del FBI en México, capacitación en combate en guerrilla urbana y zonas hostiles de la Academia Europea de Seguridad en Polonia, así como el curso de Planeación de Operaciones Rurales y Gerencia del Servicio Policial de la Policía Nacional de Colombia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_34_5461fe094b
Respalda García Harfuch a nuevo titular de seguridad de Michoacán
G5_1wl_AWUA_Aipif_a293e6beda
Bloqueos en 12 municipios de Michoacán tras operativo contra CJNG
EH_UNA_FOTO_2025_11_17_T091545_496_4eff3e99e0
Gobierno Federal invertirá más de $50,000 mdp en Plan Michoacán
publicidad

Últimas Noticias

AP_25322032048184_ad36b972c6
Trump demanda a California por ley que prohíbe máscaras a agentes
INFO_7_UNA_FOTO_23_9a97b67e8a
Celebran con cabalgata aniversario de fundación de Santa Catarina
nacional_marcha_gen_z_51dd8d15d3
PRI ofrece defensa legal a detenidos tras marcha en el Zócalo
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_6_5598fb13a2
Detienen a Marco Antonio 'N' por presunta violencia familiar
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_16_T135049_633_41fbfdfcd7
Cierres viales en Monterrey por desfile del 20 de Noviembre
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×