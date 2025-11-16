Michoacán nombra a nuevo secretario de Seguridad

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció mediante sus redes sociales a José Antonio Cruz Medina como el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

En su mensaje, el Ramírez Bedolla aseguró que su llegada impulsa la consolidación del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" en coordinación con la Federación y con la estrategia de seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la página del gobierno de Michoacán, José Antonio Cruz Medina es un experto en inteligencia y seguridad.

Hoy damos un paso firme en el fortalecimiento de nuestra estrategia de seguridad: José Antonio Cruz Medina asume la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.



Su llegada representa un relevo estratégico que impulsa la consolidación del Plan Michoacán por la…

Además, el nuevo titular de Seguridad de Michoacán posee una trayectoria de más de 20 años en labores operativas, inteligencia táctica e investigación policial, llegando a desempeñarse como vicefiscal de la Fiscalía General del Estado.

También cuenta con experiencia como coordinador de la Guardia Estatal de Seguridad de la Fiscalía de Baja California, así como director en la Guardia Nacional, donde estuvo comisionado a la Coordinación Nacional Antisecuestro a cargo del área de investigación de campo.

En materia internacional, su preparación incluye el Reentrenamiento del FBI en México, capacitación en combate en guerrilla urbana y zonas hostiles de la Academia Europea de Seguridad en Polonia, así como el curso de Planeación de Operaciones Rurales y Gerencia del Servicio Policial de la Policía Nacional de Colombia.

