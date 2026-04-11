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Calor deja 2 muertes y más de 100 casos en México

Autoridades reportan 102 casos por altas temperaturas en el primer trimestre de 2026; Jalisco, Oaxaca y Morelos concentran la mayoría

  • 11
  • Abril
    2026

La Secretaría de Salud informó que durante el primer trimestre de 2026 se registraron 102 casos relacionados con la temporada de calor en el país, así como dos defunciones asociadas a las altas temperaturas.

De acuerdo con el reporte oficial, del total de 112 afectaciones contabilizadas en la temporada, 51 corresponden a deshidratación, 51 a golpes de calor y 10 a quemaduras.

Estados con mayor incidencia

Las entidades con más casos de deshidratación son Jalisco, Oaxaca y Sonora, mientras que Morelos se suma a la lista en cuanto a golpes de calor.

En tanto, las dos muertes confirmadas ocurrieron en Quintana Roo y Baja California.

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El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la onda de calor continuará en diversas regiones del país, incluyendo zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

Esta condición incrementa el riesgo de enfermedades relacionadas con la exposición prolongada a altas temperaturas.

Principales riesgos para la salud

Entre los padecimientos más frecuentes destacan la deshidratación y el golpe de calor, este último considerado el más grave al elevar la temperatura corporal por encima de los 41 grados Celsius.

Los síntomas pueden incluir piel seca, mareo, confusión, pulso acelerado, vómitos y pérdida del conocimiento, por lo que se recomienda buscar atención médica inmediata en caso de presentarlos.

Otros riesgos asociados son el agotamiento por calor, calambres musculares y erupciones cutáneas, además de enfermedades gastrointestinales derivadas del consumo de alimentos en condiciones insalubres.

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Las autoridades alertaron que los grupos más vulnerables son adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas o sobrepeso.

Ante este panorama, se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol entre las 11:00 y las 15:00 horas, utilizar protector solar, así como ropa ligera y accesorios como gorras o sombreros.

También impacta la temporada de frío

En contraste, la dependencia señaló que durante el mismo periodo se han registrado ocho muertes relacionadas con la temporada invernal en estados como Nuevo León, Chiapas, Veracruz y Chihuahua.

Además, entidades como Chihuahua, Coahuila y Veracruz concentran el mayor número de casos de hipotermia e intoxicación por monóxido de carbono, vinculados al uso de calefactores en espacios cerrados.


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