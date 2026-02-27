Podcast
Nacional

Suman 32 muertes y más de 11 mil casos por sarampión en México

La Secretaría de Salud de México informó que el acumulado nacional llegó a 11 mil 419 contagios y 32 defunciones confirmadas

  • 27
  • Febrero
    2026

El brote de sarampión en México supera los 11 mil contagios confirmados, de acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Salud que mantiene la vigilancia epidemiológica en todo el país.

La dependencia informó que el acumulado nacional llegó a 11 mil 419 casos y 32 defunciones asociadas a la enfermedad, de los cuales 4 mil 966 contagios se registraron durante los primeros meses de 2026.

casos-sarampion.png

Menores concentran la incidencia

El informe sanitario indica que el grupo de edad con más casos corresponde a menores de 1 a 4 años. En segundo lugar se ubican niñas y niños de 5 a 9 años, mientras que el tercer sitio lo ocupan jóvenes de entre 25 y 29 años.

Entidades con más casos

Según los datos acumulados, Chihuahua encabeza la lista con más de 4 mil 500 contagios. Le siguen Jalisco, Chiapas, la Ciudad de México y Michoacán, donde también se mantiene la circulación del virus.

Otros estados como Sinaloa y el Estado de México reportan transmisión activa en diversos municipios.

Las 32 muertes confirmadas se concentran principalmente en Chihuahua. También se registran fallecimientos en Durango, Sonora, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, Chiapas, Jalisco y Guerrero.

De acuerdo con el reporte, cinco de las defunciones ocurrieron durante este año y en los últimos días no se han notificado nuevos fallecimientos.

Vacunación, principal medida preventiva

Por su parte, el Gobierno federal reiteró la recomendación de completar el esquema de la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis, especialmente en personas de 6 meses a 29 años.

 


