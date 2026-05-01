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Sube a 37 la cifra de muertes por sarampión en México

La Secretaría de Salud reportó además 16 mil 882 casos de enfermedad febril exantemática, con mayor incidencia en niños de 1 a 4 años

  • 01
  • Mayo
    2026

La Secretaría de Salud federal confirmó una nueva defunción en la Ciudad de México por sarampión durante el último fin de semana de abril, con lo que el número total de fallecimientos llegó a 37 en todo el país.

La cifra refleja la expansión del virus en al menos 10 entidades.

Estados más afectados por el brote

De acuerdo con el reporte oficial, Chihuahua concentra la mayor cantidad de muertes, con 21 casos, seguido de Jalisco con cinco y la Ciudad de México con tres.

El resto de las defunciones se distribuyen de la siguiente manera:

  • Sonora: 1
  • Durango: 2
  • Michoacán: 1
  • Tlaxcala: 1
  • Chiapas: 1
  • Guerrero: 1
  • Sinaloa: 1

La dispersión geográfica del brote confirma la circulación activa del virus en distintas regiones del país.

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Más de 16 mil casos sospechosos

Además de las muertes confirmadas, la Secretaría de Salud informó que se han registrado 16 mil 882 casos de enfermedad febril exantemática, categoría bajo la cual se agrupan los posibles contagios de sarampión.

Este indicador permite dimensionar el alcance del brote y la presión sobre los servicios de salud.

Cabe señalar que el grupo de edad más afectado es el de niños y niñas de 1 a 4 años, seguido por jóvenes de entre 25 y 29 años, así como menores de 5 a 9 años.

Llamado urgente a la vacunación

Frente al avance del brote, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población a completar sus esquemas de vacunación contra el sarampión.


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