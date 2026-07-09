En ambas situaciones planteadas, la mandataria federal mencionó que se encuentra del lado de la víctima, por lo que buscará siempre defenderlas

Inicio / Nacional / Ni la amistad ni los cargos están por encima de la ley: Sheinbaum

Ante los recientes hechos con funcionarios políticos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que "ni la amistad ni los cargos están por encima de la ley".

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal afirmó que en el caso del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor "N", la violencia física fue expuesta por medio de un video en redes sociales por la propia víctima.

"En ese caso, como en todos, eso es muy importante, ni la amistad ni los cargos están por encima de la ley, esa siempre ha sido nuestra posición y así vamos a actuar siempre, y eso qué procede debe determinarlo la fiscalía de Morelos, que es donde se presentó la denuncia".

Esto sucede después de que el exfuncionario compareció este miércoles ante un juez de control por el delito de violencia familiar en agravio a su esposa.

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En el caso de los comentarios emitidos por el senador Gerardo Fernández Noroña contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, se le determina como violencia política de género. Aclaró que el legislador mencionó que sus comentarios no fueron en contra de la presidenta municipal, sino que fue una opinión.

"En el caso de Fernández Noroña, se llama violencia o lo determina violencia política de género. Él no está de acuerdo, porque planteó que no fue por la situación de ser mujer, sino una opinión que él tenía en esa circunstancia".

En ambas situaciones, Sheinbaum Pardo mencionó que se encuentra del lado de la víctima, por lo que buscará siempre defenderlas.